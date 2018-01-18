Бдительность: в Литве составляют список «ватников»

«Россия — наш сосед, и мы ценим россиян, живущих в Литве. Мы считаем, что можно достичь дружеских отношений с Россией и поддерживать их — это та цель, которую все мы должны пытаться достичь. Но мы не можем игнорировать заявления в общественном пространстве, которые направлены против фундаментальных ценностей нашей нации», — заявили создатели «ватника».