четверг, 18 января 2018 г.
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Бдительность: в Литве составляют список «ватников»

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Крым. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

В Литве заработал сайт vatnikas.lt — на странице составляют список людей, которые, по словам создателей сайта, «выступают против независимости Литовской Республики, ее демократических основ и принципов национального суверенитета и территориальной целостности», пишет "Новая газета - Балтия".

Создатели сайта предпочитают оставаться анонимными: в комментарии «Новой газете - Балтия» сказано, что сайт создан «небольшой группой простых людей с разными политическими взглядами, но объединенных одной целью».

«Россия — наш сосед, и мы ценим россиян, живущих в Литве. Мы считаем, что можно достичь дружеских отношений с Россией и поддерживать их — это та цель, которую все мы должны пытаться достичь. Но мы не можем игнорировать заявления в общественном пространстве, которые направлены против фундаментальных ценностей нашей нации», — заявили создатели «ватника».

В список ватников уже включили 154 человека и 13 страниц в социальной сети Facebook. 

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