Бдительность: в Литве составляют список «ватников»

В Литве заработал сайт vatnikas.lt — на странице составляют список людей, которые, по словам создателей сайта, «выступают против независимости Литовской Республики, ее демократических основ и принципов национального суверенитета и территориальной целостности», пишет "Новая газета - Балтия".
Создатели сайта предпочитают оставаться анонимными: в комментарии «Новой газете - Балтия» сказано, что сайт создан «небольшой группой простых людей с разными политическими взглядами, но объединенных одной целью».
«Россия — наш сосед, и мы ценим россиян, живущих в Литве. Мы считаем, что можно достичь дружеских отношений с Россией и поддерживать их — это та цель, которую все мы должны пытаться достичь. Но мы не можем игнорировать заявления в общественном пространстве, которые направлены против фундаментальных ценностей нашей нации», — заявили создатели «ватника».
В список ватников уже включили 154 человека и 13 страниц в социальной сети Facebook.