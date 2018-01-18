Вопрос читателя: кто будет проверять, уплачена ли плата за использование дорог?
18 января 2018 г., 16:16
«Кто контролирует, уплачена ли плата за использование дорог», - спрашивает читатель Tarbija24.
«Уплачена ли плата за использование дорог грузовиком каждый может проверить на страничке teetasu.ee. Для этого нужно ввести страну, в которой зарегистрирован грузовик, и регистрационный номер.
В соответствии с законом государственный надзор осуществляют Департамента шоссейных дорог, Налогово- таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны».