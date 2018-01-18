четверг, 18 января 2018 г.
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  • Вопрос читателя: кто будет проверять, уплачена ли плата за использование дорог?

Вопрос читателя: кто будет проверять, уплачена ли плата за использование дорог?

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ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

«Кто контролирует, уплачена ли плата за использование дорог», - спрашивает читатель Tarbija24.

Отвечает директор отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа:

«Уплачена ли плата за использование дорог грузовиком каждый может проверить на страничке teetasu.ee. Для этого нужно ввести страну, в которой зарегистрирован грузовик, и регистрационный номер.

В соответствии с законом государственный надзор осуществляют Департамента шоссейных дорог, Налогово- таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны».  

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