Вопрос читателя: кто будет проверять, уплачена ли плата за использование дорог?

Отвечает директор отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа:

«Уплачена ли плата за использование дорог грузовиком каждый может проверить на страничке teetasu.ee. Для этого нужно ввести страну, в которой зарегистрирован грузовик, и регистрационный номер.