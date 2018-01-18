Министр иностранных дел Эстонии выразил соболезнование в связи с трагедией в Казахстане
18 января 2018 г., 16:23
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил соболезнование узбекскому коллеге Абдулазизу Камилову в связи с тем, что в загоревшемся в Казахстане автобусе погибли 52 гражданина Узбекистана.
"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших в трагической аварии автобуса, соболезнование всему узбекскому народу. Желаю скорейшего выздоровления получившим травмы",- написал Миксер.
В Актюбинской области на западе Казахстана в четверг утром загорелся автобус, в котором находились с 57 человек, 52 из них погибли. По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.