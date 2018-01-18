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  • Министр иностранных дел Эстонии выразил соболезнование в связи с трагедией в Казахстане

Министр иностранных дел Эстонии выразил соболезнование в связи с трагедией в Казахстане

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Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил соболезнование узбекскому коллеге Абдулазизу Камилову в связи с тем, что в загоревшемся в Казахстане автобусе погибли 52 гражданина Узбекистана.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших в трагической аварии автобуса, соболезнование всему узбекскому народу. Желаю скорейшего выздоровления получившим травмы",- написал Миксер.

В Актюбинской области на западе Казахстана в четверг утром загорелся автобус, в котором находились с 57 человек, 52 из них погибли. По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.

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