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Праздничные елки вновь превратятся в огненные скульптуры

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Огненное шоу в Ласнамяэ.

ФОТО: Lasnamäe linnaosavalitsus

В воскресенье, 21 января, в 18.00 на Ласнамяэ начнется традиционный спектакль с огненными скульптурами и большим костром из праздничных елок. В следующую субботу, 27 января, фестиваль огня пройдет в Мустамяэ, на стадионе возле центра культуры «Кая». Совместный праздник «Зимнего огня» Крийстине и Кесклинна проведут в воскресенье, 28 января.

В Ласнамяэ мероприятие пройдет на пустоши Паэвялья (Нарвское шоссе, 150/90). Добраться туда можно на автобусах линий 12, 29, 60, 63 и 65 (остановка «Паэвялья»). Возможности поставить автомобиль там ограниченны, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом.

Елки из Кристийне и Кесклинна зажгутся в 18 часов на Детском  стадионе за суперзданием министерств между улицами Суур- и Вяйке Америка. Там будет создана композиция, отсылающая к 100-летию Эстонской Республики.

Точку в сожжении скульптур поставит Пыхья-Таллинн 17 февраля на Каларанна, где праздник начнется в 15.00, а огненные скульптуры зажгутся в 18.00. Этим одновременно будет отмечаться и начало Года собаки. И сюда желательно приезжать на общественном транспорте - автобусе линии 73. Вход - со стороны Рыбного рынка.

А вот в Нымме решили елки не сжигать. Там ставится эксперимент по переработке их на древесную стружку, которой можно выстилать тропы здоровья.

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