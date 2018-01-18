Праздничные елки вновь превратятся в огненные скульптуры

В Ласнамяэ мероприятие пройдет на пустоши Паэвялья (Нарвское шоссе, 150/90). Добраться туда можно на автобусах линий 12, 29, 60, 63 и 65 (остановка «Паэвялья»). Возможности поставить автомобиль там ограниченны, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом.

Елки из Кристийне и Кесклинна зажгутся в 18 часов на Детском стадионе за суперзданием министерств между улицами Суур- и Вяйке Америка. Там будет создана композиция, отсылающая к 100-летию Эстонской Республики.

Точку в сожжении скульптур поставит Пыхья-Таллинн 17 февраля на Каларанна, где праздник начнется в 15.00, а огненные скульптуры зажгутся в 18.00. Этим одновременно будет отмечаться и начало Года собаки. И сюда желательно приезжать на общественном транспорте - автобусе линии 73. Вход - со стороны Рыбного рынка.