четверг, 18 января 2018 г.
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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • В Нарве пропал 63-летний Александр, имеющий проблемы со здоровьем

В Нарве пропал 63-летний Александр, имеющий проблемы со здоровьем

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 63-летнего Александра, который ушел вчера около 21 часов из Нарвского дома попечения и до сих пор не вернулся.

По имеющейся информации, Александр и раньше уходил из дома попечения, но вскоре возвращался. По состоянию здоровья Александр не всегда воспринимает окружающее адекватно и ему сложно ориентироваться.

Полиция проверила места, где мужчина мог находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост мужчины около 177 см, он плотного телосложения, у него седые волосы. На нем была темная куртка и кепка.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Александра, просим сообщить по номеру 519 6060 или 112.

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