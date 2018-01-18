В Нарве пропал 63-летний Александр, имеющий проблемы со здоровьем

По имеющейся информации, Александр и раньше уходил из дома попечения, но вскоре возвращался. По состоянию здоровья Александр не всегда воспринимает окружающее адекватно и ему сложно ориентироваться.

Полиция проверила места, где мужчина мог находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост мужчины около 177 см, он плотного телосложения, у него седые волосы. На нем была темная куртка и кепка.