Компания Prisma бессрочно снизила цены на два товара

Новые и неизменно выгодные цены начали действовать во всех магазинах Prisma с начала этого года. В зависимости от предпочтений семьи в отношении подгузников и детского питания экономия домохозяйства может оказаться очень существенной.

По словам руководителя отдела закупок компании Prisma Тыниса Томингаса, компания Prisma стремится быть для семей с детьми тем магазином, где предлагается наиболее широкий ассортимент товаров по наиболее выгодным ценам.

«Подгузники и детское питание означают для молодой семьи регулярные и крупные расходы. Мы хотим внести свой небольшой вклад в то, чтобы семья могла выбрать для ребенка именно те подгузники, которые лучше всего ему подходят и приобрести их по разумной цене, - сказал Томингас. - В зависимости от прежней цены упаковки выигрыш в цене может составить от нескольких десятков центов до нескольких евро».

На прилавке подгузников в каждом магазине Prisma представлено не менее 89 различных наименование товаров. В более крупных магазинах Prisma предлагается до 105 разных наименований подгузников 11 торговых марок. В отношении детского питания предлагается, соответственно, 197 наименований товаров 23 торговых марок.

В целом цены снижены на 93 наименования подгузников – до 28%, а также на 175 наименований детского питания – до 20%.

Руководитель по коммуникациям Prisma Пирет Ланкотс добавила, что сеть магазинов хочет помочь именно семьям с маленькими детьми, и бессрочное снижение цен на товары важных для них категорий является очередным шагом, направленным на упрощение жизни таких семей. До сих пор магазины Prisma шли навстречу семьям с детьми путем адаптации торговой среды – например, во всех магазинах Prisma установлены предназначенные для детей карусели, обустроены кассы для семей с детьми, а также предлагаются бесплатные фрукты.

«Мы получили от клиентов положительные отзывы, и в этом году хотим оказать семьям еще большую помощь, – отметила Ланкотс. – Наш широкий ассортимент подгузников и детского питания гарантирует, что каждая семья может найти для себя стабильно выгодное решение. Для получения лучшей цены не нужно напряженно следить за кампаниями, в магазинах Prisma можно быть уверенным, что выгодная цена действует бессрочно».