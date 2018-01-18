Фото: в Департамент полиции и погранохраны прибыли очаровательные новые служащие

Юные четвероногие служащие будут трудиться в Идаской и Лыунаской префектурах. Элек будет обучаться всем необходимым для служебной собаки премудростям под руководством кинолога Идаской префектуры Кристины Суокас, а Эго станет напарником старшего кинолога Лыунаской префектуры Айна Мангелсоо. Пример юному Эго будет показывать второй воспитанник Айна Мангелсоо, 7-летний служебный пес Фадо.

Майор полиции Тыну Тянав, который привез щенков в Эстонию, говорит, что обучение щенков начинается с социализации и основ послушания. "Все начинается с того, что кинолог и щенок знакомятся и привыкают друг к другу. Собака — это надежный коллега на всю жизнь. Работа кинолога требует большой отдачи, и мы желаем кинологам и щенкам хорошо учиться, сил и терпения", — сказал Тянав.