Любителя конопли приговорили к условному сроку

Сергеев и ранее наказывался в уголовном порядке за обращение с наркотическими веществами. На этот раз, согласно обвинению Лыунаской прокуратуры, он с июня прошлого года незаконно выращивал в деревне Кундрузе волости Вярска 75 кустов конопли. Об этом пишет Lõuna-Postimees.

Полиция обнаружила коноплю в ходе обысков 8 августа. На тот момент растения еще не выросли. В засушенном виде их общая масса составила 715,9 грамма, а содержание в них тетрагидроканнабинола достигало 12 процентов.

«Если бы эти 75 растений жили дольше, количество наркотического вещества, которое можно было бы из них получить, резко бы возросло», - сказал помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс. «Для эстонских условий содержание тетрагидроканнабинола было высоким – чтобы достичь такого уровня, требуются знания, специальные условия и средства», - добавил Паюс.

Тартуский уездный суд в рамках договорного производства признал ранее наказывавшегося в уголовном порядке Сергеева виновным в незаконном выращивании конопли и приговорил его к двум годам и шести месяцам тюремного заключения условно, сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Также Сергееву назначили испытательный срок, равный сроку условного заключения. В течение испытательного срока Сергеев должен выполнять требования службы пробации.