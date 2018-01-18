Американские бомбардировщики сбросят в Эстонии учебные бомбы

На этой неделе в воздушном пространстве Эстонии в сотрудничестве с координаторами огня из Балтийских стран будут тренироваться американские стратегические бомбардировщики США В-52.

Полеты пройдут на высоте не ниже шести километров, с помощью авианаводчиков над центральным полигоном будет отрабатываться нанесение ударов 500-фунтовыми управляемыми учебными бомбами класса "воздух-земля" без взрывного заряда, сообщил главный штаб Сил обороны. Наряду с координаторами огня из Эстонии, Латвии и Литвы в учениях примут участие и другие наводчики из контингетов стран-союзников по НАТО, базирующихся в странах Балтии.

"Тренировки с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отрабатывать массивные авиаудары по поставленным наземным целям", - сказал исполняющий обязанности командуюющего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress способен нести до 31 тонны вооружения, тем самым являясь самым мощным в мире по способности нести вооружение бомбардировщиком. Крейсерская скорость самолета до 1047 км/час, без дозаправки самолет может пролететь до 16000 км на высоте до 15 км.