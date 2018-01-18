четверг, 18 января 2018 г.
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Забастовка парализует работу финских портов

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Порт Наантали. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wikimedia

Союз финских моряков (SMU) и Союз работников транспорта (АКТ) объявили о масштабной акции протеста, запланированной на 29 января, передает fontanka.fi.

Причиной недовольства профсоюзов стали переговоры с ассоциацией работодателей частного сектора (Avainta) о зарплатах в отрасли.

Забастовка пока затронет пять портов: Коккола, Наантали, Оулу, Раума и Турку. В ассоциации Avainta признали, что акция протеста ударит по финскому экспорту. 

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