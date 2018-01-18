Забастовка парализует работу финских портов
18 января 2018 г., 17:52
Союз финских моряков (SMU) и Союз работников транспорта (АКТ) объявили о масштабной акции протеста, запланированной на 29 января, передает fontanka.fi.
Причиной недовольства профсоюзов стали переговоры с ассоциацией работодателей частного сектора (Avainta) о зарплатах в отрасли.
Забастовка пока затронет пять портов: Коккола, Наантали, Оулу, Раума и Турку. В ассоциации Avainta признали, что акция протеста ударит по финскому экспорту.