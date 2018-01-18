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  • Встревоженная читательница: в таллиннской поликлинике два дня не работают настольные телефоны

Встревоженная читательница: в таллиннской поликлинике два дня не работают настольные телефоны

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Настольный телефон.

ФОТО: Erik Buraas/picture alliance / moodboard

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратилась читательница, которая уже два дня пытается дозвониться в поликлинику Tõnismäe Peremeditsiini Kolleegium на Тынисмяги (Харидузе, 6), но никак не может этого сделать. 

Rus.Postimees все-таки удалось дозвониться до регистратуры поликлиники, хоть и не с первой попытки. Там нам ответили, что из-за оператора мобильной связи у них действительно второй день не работают настольные телефоны.

При этом мобильные телефоны больницы работают и, похоже, с сегодняшнего вечера действует переадресация с настольного телефона на мобильный. Мобильный телефон регистратуры поликлиники 58 379 549.

Это история закончилась благополучно, но что делать в ситуации, когда дозвониться невозможно? Мы позвонили по консультационному телефону семейных врачей 1220, чтобы узнать, что можно предпринять в таких случаях.

Как выяснилось, недавно некоторые учреждения перешли на новую систему, когда настольные телефоны связаны с доступом в Интернет и, возможно, причина сбоя именно в этом.

К сожалению, когда телефонная связь с медицинским учреждением прервана полностью, существует только два варианта – написать письмо на электронную почту или самим отправиться на место.

«Если человек сам не может приехать в больницу или поликлинику, то нужно найти родственника, который мог бы сделать это за него», - отметили в службе семейных врачей 1220.

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