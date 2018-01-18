Ураган в Нидерландах: ветер порывами до 140 км/ч срывает крыши, сбивает людей с ног (фото, видео)

По данным полиции, на одного из погибших, мужчину 62 лет, упала ветка. Инцидент произошел в нидерландской провинции Оверэйссел. Еще один мужчина того же возраста погиб в городе Энсхеде после того, как на его машину упало дерево. В городе Вурен 66-летний мужчина погиб после падения с высоты нескольких метров.