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  • Ураган в Нидерландах: ветер порывами до 140 км/ч срывает крыши, сбивает людей с ног (фото, видео)

Ураган в Нидерландах: ветер порывами до 140 км/ч срывает крыши, сбивает людей с ног (фото, видео) Есть погибшие

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Ураган в Нидерландах.

ФОТО: Paulo Amorim/imago/Paulo Amorim

По меньшей мере три человека скончались в Нидерландах во время урагана, сообщает в четверг агентство АР со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, на одного из погибших, мужчину 62 лет, упала ветка. Инцидент произошел в нидерландской провинции Оверэйссел. Еще один мужчина того же возраста погиб в городе Энсхеде после того, как на его машину упало дерево. В городе Вурен 66-летний мужчина погиб после падения с высоты нескольких метров.

На территории Нидерландов в четверг бушует ураганный ветер, в стране объявлен наивысший "красный" уровень опасности. Так, международный аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил все рейсы из-за плохих погодных условий. Администрация аэропорта рассчитывает в скором времени постепенно начать вводить рейсы в расписание.

Водителей предостерегают от путешествий на автомобиле без крайней необходимости, в соцсетях распространяются фотографии грузовиков, перевернувшихся на трассах из-за штормового ветра. Наблюдаются перебои в движении поездов, в Гааге закрыт железнодорожный вокал из-за возможности обрушения покрывающей его стеклянной крыши.

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