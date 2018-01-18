четверг, 18 января 2018 г.
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  • Утопия или реальность? Райво Варе дал свою оценку проекту туннеля Таллинн-Хельсинки

Утопия или реальность? Райво Варе дал свою оценку проекту туннеля Таллинн-Хельсинки

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Райво Варе.

ФОТО: SANDER ILVEST/

По мнению экономиста и специалиста в транзитном секторе экономики Райво Варе, план по строительству туннеля между Хельсинки и Таллинном, который пытается осуществить создатель всемирно известной игры Angry Birds Питер Вестербака, жизнеспособен, сообщает портал Rus.err.ee.

"Все, что обычно используется в нашем обиходе как контраргумент "против" любого крупного проекта, это денежный и технический вопросы. Ни тот, ни другой аргументы в данном случае особой роли не играют, так как сегодня технически — это осуществимый проект, и деньги есть", - отметил он. 

Главное препятствие, по словам Варе, находится в совсем другой плоскости: "Поскольку масштабность этого проекта предполагает самый высокий уровень нескольких государств, я не очень уверен, что за пять предстоящих лет его можно реализовать: изменить ментальность людей и правила игры".

Варе сомневается в том, что проект можно реализовать по схеме, предложенной Вестербаком — "главное идея, а проблемы решаем по мере их поступления". 

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