Утопия или реальность? Райво Варе дал свою оценку проекту туннеля Таллинн-Хельсинки

По мнению экономиста и специалиста в транзитном секторе экономики Райво Варе, план по строительству туннеля между Хельсинки и Таллинном, который пытается осуществить создатель всемирно известной игры Angry Birds Питер Вестербака, жизнеспособен, сообщает портал Rus.err.ee.
"Все, что обычно используется в нашем обиходе как контраргумент "против" любого крупного проекта, это денежный и технический вопросы. Ни тот, ни другой аргументы в данном случае особой роли не играют, так как сегодня технически — это осуществимый проект, и деньги есть", - отметил он.
Главное препятствие, по словам Варе, находится в совсем другой плоскости: "Поскольку масштабность этого проекта предполагает самый высокий уровень нескольких государств, я не очень уверен, что за пять предстоящих лет его можно реализовать: изменить ментальность людей и правила игры".
Варе сомневается в том, что проект можно реализовать по схеме, предложенной Вестербаком — "главное идея, а проблемы решаем по мере их поступления".