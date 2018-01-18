Утопия или реальность? Райво Варе дал свою оценку проекту туннеля Таллинн-Хельсинки

"Все, что обычно используется в нашем обиходе как контраргумент "против" любого крупного проекта, это денежный и технический вопросы. Ни тот, ни другой аргументы в данном случае особой роли не играют, так как сегодня технически — это осуществимый проект, и деньги есть", - отметил он.

Главное препятствие, по словам Варе, находится в совсем другой плоскости: "Поскольку масштабность этого проекта предполагает самый высокий уровень нескольких государств, я не очень уверен, что за пять предстоящих лет его можно реализовать: изменить ментальность людей и правила игры".