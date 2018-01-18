Турция привела в повышенную боевую готовность вооруженные силы на границе с Сирией

Генштаб Турции привел вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боевую готовность и стягивает военную технику на границу с Сирией. Фуры с девятью танками прибыли в район Антакья из разных частей вооруженных сил страны, передает Anadolu.
Турция примет все необходимые меры, чтобы предотвратить угрозы своей национальной безопасности, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, имея в виду преследование курдов, сообщает портал Newsru.com.
"При этом Турция не намерена ждать для этого разрешения и сама вправе выбирать место, время и способы борьбы", - сказал Калын.
"Меры, принимаемые Турцией в Африне, Мюнбиче, Джераблусе и других регионах, направлены на защиту национальной безопасности страны и не направлены против проживающих на этих территориях сирийских курдов", - подчеркнул он.
"Террористическая организация временами утверждает, что "Турция не может смириться с успехами курдов. PYD/YPG/PKK не представляет интересы сирийских курдов. Многие курды не согласны с идеологией этих террористов, выступают против их действий и страдают от этого", - сказал Калын.
Пресс-секретарь Курдского национального совета Сирии (ENKS) Абдулбари Осман пожаловался тому же агентству Anadolu на насилие, которому подвергаются курды в Африне от террористов PYD/PKK. Местным жителям, в том числе ему, пришлось покинуть село Камышлы после прихода туда террористов. Осман бежал в турецкий Газиантеп, чтобы начать новую жизнь.
Террористы, как и режим Асада, угнетают курдское население, заявил Осман, и олицетворяют тиранию. "С одной стороны, их угнетают боевики PYD/РКК, а с другой - силы режима Асада, презирающие курдов. Жители Африна оказались в безвыходном положении и не знают, кому верить", - сказал Осман.