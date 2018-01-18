Госпрокуратура отправила под суд членов Кемеровской преступной группировки

В рамках этого же уголовного дела обвинение предъявлено еще двум мужчинам, которые, не являясь членами Кемеровской ОПГ, занимались рэкетом вместе с членами группировки.

В соответствии с обвинением, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом. Кроме того, как утверждает обвинение, группировка предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

В рамках возбужденного в начале 2016 года уголовного расследования эстонские полицейские в сотрудничестве со своими испанскими коллегами летом 2017 года задержали в Эстонии и в Испании четверых подозреваемых, в их числе и руководившего ОПГ Вячеслава Гулевича.

По решению суда все четверо были взяты под стражу, остальные 11 человек к тому времени уже были признаны судом виновными в совершении различных преступлений и отбывают на данный момент тюремное наказание.

Как пояснил ведущий прокурор Госпрокуратуры Вахур Верте, передача в суд материалов уголовного дела на членов Кемеровской ОПГ и ее руководителей стала результатом многолетней работы Госпрокуратуры и Центральной криминальной полиции.