Госпрокуратура отправила под суд членов Кемеровской преступной группировки

Государственная прокуратура в четверг передала в суд материалы уголовного дела, двух фигурантов которого — Вячеслава Гулевича и Александра Козлова — обвиняют в руководстве так называемой Кемеровской преступной группировкой, еще 11 лицам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке (ОПГ) и совершении различных преступлений.
В рамках этого же уголовного дела обвинение предъявлено еще двум мужчинам, которые, не являясь членами Кемеровской ОПГ, занимались рэкетом вместе с членами группировки.
В соответствии с обвинением, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом. Кроме того, как утверждает обвинение, группировка предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.
В рамках возбужденного в начале 2016 года уголовного расследования эстонские полицейские в сотрудничестве со своими испанскими коллегами летом 2017 года задержали в Эстонии и в Испании четверых подозреваемых, в их числе и руководившего ОПГ Вячеслава Гулевича.
По решению суда все четверо были взяты под стражу, остальные 11 человек к тому времени уже были признаны судом виновными в совершении различных преступлений и отбывают на данный момент тюремное наказание.
Как пояснил ведущий прокурор Госпрокуратуры Вахур Верте, передача в суд материалов уголовного дела на членов Кемеровской ОПГ и ее руководителей стала результатом многолетней работы Госпрокуратуры и Центральной криминальной полиции.
«Организованную преступность отличает очень высокий уровень конспирации — сами руководители ОПГ преступления не совершают, а члены группировки делают все для того, чтобы их деятельность и связи между ними были максимально скрытыми. Это означает, что сбор доказательств идет по крупицам и требует много времени. Девять из 13 обвиняемых уже сейчас отбывают длительные сроки лишения свободы за различные преступления. Мы раскрыли и арестовали имущество, добытое преступным путем — автомобили, наручные часы, недвижимость в Испании — на общую сумму почти 200 000 евро», - добавил Верте.