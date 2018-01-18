четверг, 18 января 2018 г.
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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • Полный беспредел: молодой человек укусил одного полицейского, девушка ударила кулаком и ногой другого

Полный беспредел: молодой человек укусил одного полицейского, девушка ударила кулаком и ногой другого

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня ночью в три четверти первого в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Супелузе в Пярну из дома доносится шум, который мешает соседям. 

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла прибывший на место полицейский патруль обнаружил в квартире 20-летнего молодого человека, в отношении которого действует распоряжение о принудительной доставке в отделение в связи с совершенным ранее проступком, пишет Pärnu Postimees.

В ходе задержания молодой человек толкнул и укусил 41-летнего полицейского, который получил травмы. Задержанию молодого человека попыталась препятствовать присутствовавшая находившаяся рядом 20-летняя девушка, которая ударила кулаком и ногой 27-летнего полицейского, причинив ему боль.

Молодого человека и девушку задержали и доставили в отделение. 

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