Полный беспредел: молодой человек укусил одного полицейского, девушка ударила кулаком и ногой другого

Сегодня ночью в три четверти первого в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Супелузе в Пярну из дома доносится шум, который мешает соседям.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла прибывший на место полицейский патруль обнаружил в квартире 20-летнего молодого человека, в отношении которого действует распоряжение о принудительной доставке в отделение в связи с совершенным ранее проступком, пишет Pärnu Postimees.
В ходе задержания молодой человек толкнул и укусил 41-летнего полицейского, который получил травмы. Задержанию молодого человека попыталась препятствовать присутствовавшая находившаяся рядом 20-летняя девушка, которая ударила кулаком и ногой 27-летнего полицейского, причинив ему боль.
Молодого человека и девушку задержали и доставили в отделение.