Арестована мать, пытавшаяся в Москве продать богатому педофилу девственность 13-летней дочери (видео)

Московский суд заключил под стражу мать малолетней школьницы, которая привезла ее в Москву, чтобы отдать на потеху богатому педофилу. Девственность своей дочери жительница Челябинска оценила в 1,5 миллиона рублей, сообщает портал Newsru.com.
Вместе с родительницей-сутенершей под арестом оказалась и ее сообщница. А пострадавшая девочка помещена в лечебное учреждение, сообщает официальный сайт МВД РФ.
Полиция также опубликовала фрагменты оперативного видео, снятого после задержания подозреваемых. На кадрах обе фигурантки сознаются в том, что намеревались использовать ребенка для оказания сексуальных услуг. По словам подруги матери девочки, они приехали в Москву "с целью продажи права первой ночи".
Родительница потерпевшей добавила, что приехала с ней в столицу "для знакомства с богатым мужчиной для получения материальной помощи за оказание сексуальных услуг". Причем в роли проститутки должна была выступить именно несовершеннолетняя дочь подозреваемой.
Судя по записи, подозреваемая не испытывала явных финансовых трудностей, вынуждающих отказываться от самого необходимого. В кадре видна ухоженная блондинка, одетая в шубу.
Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщин задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте УТ МВД по ЦФО. Операция проводилась 10 января в московском плавучем ресторане, в районе улицы Гурьянова. Злоумышленниц схватили с поличным после передачи им денег за "проданную девственность".
Отметим, что в прессе информация о задержании приезжих из Челябинска, продавших девственность 13-летней дочери одной из них за 1,5 миллиона рублей, появилась еще неделю назад со ссылкой на СК РФ. Теперь эти данные официально подтвердили и в полиции.
Там также отметили, что 35-летняя мать потерпевшей и ее 25-летняя подруга подыскивали покупателя "права первой ночи" через интернет.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними людьми"). Фигуранткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключили в МВД.
Похожий случай зафиксирован в Москве в годы предыдущего экономического кризиса. Тогда были задержаны две москвички, которые от знакомых узнали, что девственность является дорогим товаром, а за своеобразное "право первой ночи" похотливые богачи готовы выложить прорву денег. Цена в 200 тысяч рублей для 42-летней Марии Г. показалась просто астрономической, так что мать 16-летней девушки решила действовать.
Еще большую сумму в 400 тысяч рублей посулили 35-летней Светлане К. Ее "товар" в виде 13-летней дочери оказался более ценным.
Начинающие "бандерши" позже признались, что поначалу были шокированы такими предложениями. Они даже не догадывались, что первый секс можно продать так дорого. На радостях родительница 16-летней Полины даже сама привезла свою дочь и передала ее прямо в руки педофилам.
"Да я понимаю, что девственность - это товар, - объясняла свой поступок Мария Г., - не будь я такой старой, восстановила бы ее себе и продалась. Если есть дураки, готовые вывалить за это состояние, я согласна".
Мария говорила, что деньги за проданную невинность дочки нужны были, чтобы покрыть долги. А остальное, дескать, заботливая мать намеревалась сберечь в качестве приданого к свадьбе дочери.
Другая женщина рассуждала еще циничнее, так что ее слова можно привести лишь с купюрами. "Меня отец изнасиловал, когда мне было 12, - говорила мать 13-летней Алены, - старшую мою дочь обесчестили бандиты, когда ей было 13". В итоге женщина решила, что нет ничего страшного, если и ее младшая дочь потеряет невинность в том же возрасте.
"Я подумала, что если Аленка отдастся за такие деньги и этим самым спасет всю нашу семью от безденежья, то Бог простит мне мой поступок", - добавила Светлана К.
Сами потерпевшие не догадывались, на что их обрекли собственные матери. Обеим школьницам было сказано про некий выгодный контракт на фотосъемку, который якобы выбили их родительницы.
Сделки по продаже школьниц состоялись в отеле. Матери поставили покупателям только одно условие: чтобы клиенты во время секса предохранялись.