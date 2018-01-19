Арестована мать, пытавшаяся в Москве продать богатому педофилу девственность 13-летней дочери (видео)

Вместе с родительницей-сутенершей под арестом оказалась и ее сообщница. А пострадавшая девочка помещена в лечебное учреждение, сообщает официальный сайт МВД РФ.

Полиция также опубликовала фрагменты оперативного видео, снятого после задержания подозреваемых. На кадрах обе фигурантки сознаются в том, что намеревались использовать ребенка для оказания сексуальных услуг. По словам подруги матери девочки, они приехали в Москву "с целью продажи права первой ночи".

Родительница потерпевшей добавила, что приехала с ней в столицу "для знакомства с богатым мужчиной для получения материальной помощи за оказание сексуальных услуг". Причем в роли проститутки должна была выступить именно несовершеннолетняя дочь подозреваемой.

Судя по записи, подозреваемая не испытывала явных финансовых трудностей, вынуждающих отказываться от самого необходимого. В кадре видна ухоженная блондинка, одетая в шубу.

Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщин задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте УТ МВД по ЦФО. Операция проводилась 10 января в московском плавучем ресторане, в районе улицы Гурьянова. Злоумышленниц схватили с поличным после передачи им денег за "проданную девственность".

Отметим, что в прессе информация о задержании приезжих из Челябинска, продавших девственность 13-летней дочери одной из них за 1,5 миллиона рублей, появилась еще неделю назад со ссылкой на СК РФ. Теперь эти данные официально подтвердили и в полиции.

Там также отметили, что 35-летняя мать потерпевшей и ее 25-летняя подруга подыскивали покупателя "права первой ночи" через интернет.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними людьми"). Фигуранткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключили в МВД.

Похожий случай зафиксирован в Москве в годы предыдущего экономического кризиса. Тогда были задержаны две москвички, которые от знакомых узнали, что девственность является дорогим товаром, а за своеобразное "право первой ночи" похотливые богачи готовы выложить прорву денег. Цена в 200 тысяч рублей для 42-летней Марии Г. показалась просто астрономической, так что мать 16-летней девушки решила действовать.

Еще большую сумму в 400 тысяч рублей посулили 35-летней Светлане К. Ее "товар" в виде 13-летней дочери оказался более ценным.

Начинающие "бандерши" позже признались, что поначалу были шокированы такими предложениями. Они даже не догадывались, что первый секс можно продать так дорого. На радостях родительница 16-летней Полины даже сама привезла свою дочь и передала ее прямо в руки педофилам.

"Да я понимаю, что девственность - это товар, - объясняла свой поступок Мария Г., - не будь я такой старой, восстановила бы ее себе и продалась. Если есть дураки, готовые вывалить за это состояние, я согласна".

Мария говорила, что деньги за проданную невинность дочки нужны были, чтобы покрыть долги. А остальное, дескать, заботливая мать намеревалась сберечь в качестве приданого к свадьбе дочери.

Другая женщина рассуждала еще циничнее, так что ее слова можно привести лишь с купюрами. "Меня отец изнасиловал, когда мне было 12, - говорила мать 13-летней Алены, - старшую мою дочь обесчестили бандиты, когда ей было 13". В итоге женщина решила, что нет ничего страшного, если и ее младшая дочь потеряет невинность в том же возрасте.

"Я подумала, что если Аленка отдастся за такие деньги и этим самым спасет всю нашу семью от безденежья, то Бог простит мне мой поступок", - добавила Светлана К.

Сами потерпевшие не догадывались, на что их обрекли собственные матери. Обеим школьницам было сказано про некий выгодный контракт на фотосъемку, который якобы выбили их родительницы.