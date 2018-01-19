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  • КаПо расследует пять преступлений против человечности

КаПо расследует пять преступлений против человечности

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ФОТО: Lennart Riki montaaž

Полиция безопасности (КаПо) на данном этапе продолжает расследовать пять преступлений военной поры и против человечности. 

Об этом BNS сообщила пресс-служба КаПо, отметив, что ведомство расследует пять уголовных дел, рассматривающих обстоятельства репрессий мирного населения — ссылок 1941 и 1949 годов, убийств участников местного сопротивления («лесных братьев»), преступлений, совершенных в условиях оккупационного режима нацистской Германии и военных преступлений, совершенных представителями Советской Армии в 1944 году.

«Новых подозреваемых в рамках проводящегося расследования этих дел пока нет», - сообщил BNS пресс-секретарь КаПо.

В последний раз полиция безопасности и Госпрокуратура сообщили, что расследуют преступлениях работавшего в 1945-1949 годах в отделе по борьбе с бандитизмом Вырумааского отделения Министерства внутренних дел Эстонской ССР Павла Бойцова.

Полиция безопасности подозревает 92-летнего Павла Бойцова в преступлениях против человечности.

Бойцов, работавший в отделе по борьбе с бандитизмом Вырумааского отделения МВД ЭССР, подозревается в систематическом, массовом и совершенном под руководством государства лишении прав человека и свободы, а также в участии в убийстве гражданского населения (статья 89 пенитенциарного кодекса).

За годы работы по расследованию преступлений против человечности в Эстонии в суд были переданы 12 уголовных дел. Суды по этим делам признали виновными 11 человек.

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