Фото: автомобиль вылетел со скользкой дороги и перевернулся на крышу
18 января 2018 г., 20:14
В центр тревоги сегодня в 16.35 поступило сообщение о том, что в деревне Леммеметса на улице Лагре выехал в канаву и перевернулся автомобиль Subaru.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры полиции Кристи Райдла, в результате ДТП люд не пострадали, владелец автомобиля обратился в страховую фирму, пишет Pärnu Postimees.
Полиция напоминает, что зимой условия на дорогах переменчивые и необходимо выбирать подходящую скорость.