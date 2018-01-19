пятница, 19 января 2018 г.
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  • Фото: автомобиль вылетел со скользкой дороги и перевернулся на крышу

Фото: автомобиль вылетел со скользкой дороги и перевернулся на крышу

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ФОТО: Liiklus- ja patrullinfo Pärnus

В центр тревоги сегодня в 16.35 поступило сообщение о том, что в деревне Леммеметса на улице Лагре выехал в канаву и перевернулся автомобиль Subaru. 

ФОТО: Erakogu

ФОТО: Erakogu

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры полиции Кристи Райдла, в результате ДТП люд не пострадали, владелец автомобиля обратился в страховую фирму, пишет Pärnu Postimees.

Полиция напоминает, что зимой условия на дорогах переменчивые и необходимо выбирать подходящую скорость.

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