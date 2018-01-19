Налоговые изменения опустошают и кошельки некоторых инвалидов

«Я получаю пенсию по нетрудоспособности и с 1 января, опа, получаю на 35 евро меньше»,- рассказала Кристийна (имя изменено – ред.), имеющая тяжелое нарушение слуха. Ее зарплата – 1300 евро, а пенсия по нетрудоспособности – 176 евро. Если бы ей платила Касса страхования от безработицы, то есть она получала бы пособие по трудоспособности, то назначенные ей по причине инвалидности деньги она получала бы в полном объеме, поскольку, согласно решению политиков, дотации при вычислении освобождения от подоходного налога, в доходе не учитываются. В отличие от пенсии по нетрудоспособности.

Создание такого различия среди инвалидов, государство объяснило желанием принудить пенсионеров по нетрудоспособности ходатайствовать о дотации по трудоспособности, которая финансируется не из денег государственного пенсионного страхования.

Реформа трудоспособности началась в начале 2017 года и 2018 – последний год, когда государство будет платить многим пенсию по нетрудоспособности. По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, пенсионер по нетрудоспособности может ходатайствовать в Кассе страхования от безработицы об оценке трудоспособности до окончания срока действия повторной экспертизы.

Кристийна должна пройти оценку трудоспособности в 2019 года и делать это во внеочередном порядке, чтобы освободить выплачиваемые государством деньги от подоходного налога, она не собирается.

Опираясь на опыт товарищей по несчастью, она считает, что поскольку сейчас у нее на внутреннем ухе установлен слуховой аппарат, то с большой долей вероятности такой же тяжелой инвалидности, как в прошлый раз, когда она использовала обычный слуховой аппарат, ей уже не дадут.

«Все это очень странно, поскольку в случае обычного слухового аппарата инвалидность определяется по аудиограмме, сделанном без аппарата, а в случае имплантата, нет. Поскольку при наличии имплантата ты в любом случае слышишь лучше, чем с обычным слуховым аппаратом!» - сказала Кристийна.

Без слухового аппарата ей было бы совсем сложно, а потому как ее трудоспособность, так и обычная жизнь напрямую зависят от вспомогательного средства: «Они почему-то считают, что машины всегда работают замечательно и без затыков». Но все же пользователи обычных слуховых аппаратов что-то слышат и без аппарата.

Активность в переоценке трудоспособности инвалидов может затормозить и вступившее в начале прошлого года изменение, согласно которому дотация по трудоспособности людей, получающих больше 1063 евро (брутто – ред.) будет уменьшаться. Кристийна в курсе этого нового правила, но не верит, что об этом знают многие инвалиды.

И хотя перед Рождеством Департамент социального страхования прислал ей письмо с советом подать заявление об учете не облагаемого налогом дохода, Кристина решила этого не делать, поскольку предсказать годовой доход ей сложно: «Никто же не знает всю свою жизнь на год вперед, и проще выбрать выдачу беспроцентного кредита государству».

Девушка надеется, что в следующем году она получит назад переплаченный подоходный налог.