Налоговые изменения опустошают и кошельки некоторых инвалидов

С 1 января создалась необычная ситуация, когда доход инвалида зависит от того, кто переводит деньги: Касса страхования от безработицы или Департамент социального страхования.
«Я получаю пенсию по нетрудоспособности и с 1 января, опа, получаю на 35 евро меньше»,- рассказала Кристийна (имя изменено – ред.), имеющая тяжелое нарушение слуха. Ее зарплата – 1300 евро, а пенсия по нетрудоспособности – 176 евро. Если бы ей платила Касса страхования от безработицы, то есть она получала бы пособие по трудоспособности, то назначенные ей по причине инвалидности деньги она получала бы в полном объеме, поскольку, согласно решению политиков, дотации при вычислении освобождения от подоходного налога, в доходе не учитываются. В отличие от пенсии по нетрудоспособности.
Создание такого различия среди инвалидов, государство объяснило желанием принудить пенсионеров по нетрудоспособности ходатайствовать о дотации по трудоспособности, которая финансируется не из денег государственного пенсионного страхования.
Реформа трудоспособности началась в начале 2017 года и 2018 – последний год, когда государство будет платить многим пенсию по нетрудоспособности. По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, пенсионер по нетрудоспособности может ходатайствовать в Кассе страхования от безработицы об оценке трудоспособности до окончания срока действия повторной экспертизы.
Кристийна должна пройти оценку трудоспособности в 2019 года и делать это во внеочередном порядке, чтобы освободить выплачиваемые государством деньги от подоходного налога, она не собирается.
Опираясь на опыт товарищей по несчастью, она считает, что поскольку сейчас у нее на внутреннем ухе установлен слуховой аппарат, то с большой долей вероятности такой же тяжелой инвалидности, как в прошлый раз, когда она использовала обычный слуховой аппарат, ей уже не дадут.
«Все это очень странно, поскольку в случае обычного слухового аппарата инвалидность определяется по аудиограмме, сделанном без аппарата, а в случае имплантата, нет. Поскольку при наличии имплантата ты в любом случае слышишь лучше, чем с обычным слуховым аппаратом!» - сказала Кристийна.
Без слухового аппарата ей было бы совсем сложно, а потому как ее трудоспособность, так и обычная жизнь напрямую зависят от вспомогательного средства: «Они почему-то считают, что машины всегда работают замечательно и без затыков». Но все же пользователи обычных слуховых аппаратов что-то слышат и без аппарата.
Активность в переоценке трудоспособности инвалидов может затормозить и вступившее в начале прошлого года изменение, согласно которому дотация по трудоспособности людей, получающих больше 1063 евро (брутто – ред.) будет уменьшаться. Кристийна в курсе этого нового правила, но не верит, что об этом знают многие инвалиды.
И хотя перед Рождеством Департамент социального страхования прислал ей письмо с советом подать заявление об учете не облагаемого налогом дохода, Кристина решила этого не делать, поскольку предсказать годовой доход ей сложно: «Никто же не знает всю свою жизнь на год вперед, и проще выбрать выдачу беспроцентного кредита государству».
Девушка надеется, что в следующем году она получит назад переплаченный подоходный налог.
По словам руководителя политики трудозанятости Министерства социальных дел Арне Кайласа, разное налогообложение пенсий, страховых компенсаций и дотаций исходит из Закона о подоходном налоге, на основании которого налогами облагается доход, полученный человеком из всех источников, а том числе, доход от зарплаты, доход от предпринимательской деятельности, дотации, страховые компенсации, выплаты из пенсионного фонда и так далее. Для дотаций в Законе о подоходном налоге сделано исключение.
Чиновник подчеркнул, что поправки к Закону о подоходном налоге, вступившие в силу 1 января 2018 года, не изменили принципы налогообложения пенсий и дотаций. «Как и сейчас, так и в будущем году в числе доходов человека, подлежащих налогообложению, учитываются пенсии и страховые компенсации, и не учитываются дотации», - добавил он.
Кайлас объяснил, что принимая поправку к закону, оценили принцип равного обращения. «Из него выяснилось, что освобождение пенсии по нетрудоспособности от подоходного налога создало бы неравную ситуацию в системе пенсий, где один вид пенсии был бы освобожден от налога, а все остальные налогом бы облагались», - сказал чиновник. Также возникла бы неравная ситуация в системе дотаций и компенсаций, где один вид был бы обложен налогом, а другие – нет.
Он добавил, что в отличие от пенсий и страховых компенсаций, размер дотации не зависит от вклада человек, в том числе, от его прежнего дохода: «Размер дотации назначается законом и ее размер одинаков для всех, то есть речь идет об универсальной дотации».
По словам Кайласа, стоит знать, что на размер дохода человека со сниженной работоспособностью влияет не только Закон о подоходном налоге: «При подготовке реформы трудозанятости решили, что если человек в состоянии заработать доход, который в 90 раз превышает дневную ставку дотации по трудоспособности (1063 евро), то размер дотации будет сокращаться, в том числе вклад общества в обеспечение дохода человека со сниженной работоспособностью будет снижаться в той мере, насколько он сам может заработать себе на пропитание», - объяснил он принцип изменений. Поэтому человек с достаточным доходом может получить меньшую дотацию по трудоспособности, или не получить ее вообще.
Канцлер юстиции просит разъяснений по поводу дотации по трудоспособности
Канцлер юстиции Юлле Мадизе отправила в социальную комиссию парламента письмо, в котором попросила объяснить разницу при назначении дотации по трудоспособности и пенсии по нетрудоспособности.
Несколько человек спросили у нее, почему дотацию по работоспособности таких же размеров, как и ранее назначенная пенсия по нетрудоспособности, получают только те, кому Департамент социального страхования в последний раз назначил постоянную нетрудоспособность как минимум на два года, писал BNS.
Всем этим людям во время оценки трудоспособности назначили частичную или отсутствующую работоспособности и на основании Закона о дотации по трудоспособности. Единственным препятствие получения дотации одного размера с пенсией стало то, что Департамент социального страхования во время последней экспертизы назначил им устойчивую нетрудоспособность на один год.
«Неизвестно, почему для разделения людей Рийгикогу принял именно такие основания, и остался ли парламент в таком разделении в данных ему Конституацией полномочиях», - отметила Мадизе.
По словам руководителя по компенсациям Департамента социального страхования Кати Кюмник, доля пенсионеров по нетрудоспособности оставляет 15,4 процента от всех пенсионеров страны. У многих ли после введения нового порядка освобождения от подоходного налога изменился доход, она сказать не может, поскольку это зависит от общего дохода человека, а не только от пенсии.
На основании первых недель года Касса страхования от безработицы не может оценить, как много инвалидов из-за изменения порядка решились на внеочередную оценку своей трудоспособности.
На начало декабря 2017 года в Кассе страхования от безработицы свою работоспособность оценили 33 410 человек, которым утрату работоспособности раньше оценил Департамент социального страхования.
По словам пресс-секретаря Кассы страхования от безработицы Эрко Ванаталу, у 89 процентов из них определили снижение работоспособности и у большей части из них есть право получать дотацию по трудоспособности: «Малая часть из них получает другую пенсию, например, пенсию по потере кормильца или досрочную пенсию по старости, и в этом случае права на дотацию по трудоспособности у них нет».
В январе 2018 года пенсию по нетрудоспособности получили 57 496 человек.
Советы Департамента социального страхования Кристийне
Общий доход молодой женщины составляет 1475 евро в месяц. У нее есть право воспользоваться не облагаемым налогом минимумом в размере 347,22 евро.
- Подать заявление об учете не облагаемого налогом минимума работодателю, а Департамент социального страхования будет снимать с пенсии подоходный налог. Тогда она получит на руки зарплату в размере 1092,80 евро (вычтен налог по страхованию от безработицы) и пенсию – 140 евро. Итого: 1232,80 евро.
- Подать заявление об учете не облагаемого налогом минимума в размере 175 евро в Департамент социального страхования и в размере 172,22 евро работодателю. Тогда пенсию она получит в размере 175, а зарплату – 1057,8 евро. Итого: 1232,80 евро.
Сумма останется той же, поэтому разумнее подать заявление работодателю, поскольку тогда придется подавать только одно заявление.