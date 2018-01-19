пятница, 19 января 2018 г.
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  • В Аэгвийду поезд сбил работавшего на путях мужчину

В Аэгвийду поезд сбил работавшего на путях мужчину

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Поезд Elron.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня вечером в Аэгвийду поезд сбил работавшего на путях железнодорожника. 

Несчастный случай произошел в 17.19 на железнодорожном переезде Аэгвийду, где поезд сбил 60-летнего мужчину, осуществлявшего уход за путями. Скорая помощь увезла мужчину в больницу, пишет Postimees.ee.

Железнодорожное движение было восстановлено в 18.15. Из-за несчастного случая с опозданием идет поезд, который выехал в 16.36 из Таллинна в Тарту. 

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