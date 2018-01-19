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Впечатлительным не смотреть! Королева красоты загорелась на сцене (видео)

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ФОТО: скриншот

В сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове. Она задела факел, который держал один из участников шоу, и перья загорелись, сообщает портал Lenta.ru.

Ей пришли на помощь сотрудники конкурса красоты, которые выскочили на сцену и сбили огонь. Женщина не пострадала.

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