Впечатлительным не смотреть! Королева красоты загорелась на сцене (видео)
18 января 2018 г., 20:50
В сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Об этом сообщает El Pais.
Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове. Она задела факел, который держал один из участников шоу, и перья загорелись, сообщает портал Lenta.ru.
Ей пришли на помощь сотрудники конкурса красоты, которые выскочили на сцену и сбили огонь. Женщина не пострадала.