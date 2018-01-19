Инспекция обратилась к жертвам рухнувшей пирамиды со срочной просьбой

«Уже полтора года назад ведомства советовали с осторожностью относиться к там возможностям финансирования», - сказал руководитель дивизиона инспекции по надзору за рынком Кристьян-Эрик Суурвяли, сообщает портал Postimees.ee.

Он отметил, что у Kairos Technologies отсутствует разрешение на деятельность со стороны инспекции.

«Деятельность предприятия указывает на классическую пирамиду, с обещанием большой прибыли, если человек заплатит взнос и будет искать новых членов», - отметил он.

По его словам, финансовые пирамиды могут предлагать различные виды обогащения – от приумножения денег с помощью вклада с очень высокими процентами до возможность инвестировать в бизнес, который быстро принесет большую прибыль.

«В большинстве случаев предлагает уникальная возможность, которую нужно использовать быстро», - отметил Суурвяли, добавив, что на первых этапах люди даже могут что-то заработать, но позже с большой вероятностью вся система рушится.

«Потеря денег в этом случае неизбежна, так как у членов отсутствует какая-либо гарантия возврата инвестиций», - отметил он, добавив, что всегда нужно скептически относиться к инвестированию в проекты, которые обещают большую прибыль чуть ли не за одну ночь.