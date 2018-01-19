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  • Разочарованная ремонтом финская журналистка требует от эстонской фирмы гигантскую сумму

Разочарованная ремонтом финская журналистка требует от эстонской фирмы гигантскую сумму

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Маляр.

ФОТО: Scanpix

Финская журналиста Мария Вейтола пожаловалась в суд на принадлежащую эстонцам фирму Estarax OY, так как после ремонта в доме у семьи журналистки начались проблемы со здоровьем. 

Ремонт был произведен в 2013 году, а жалоба была подана в суд в ноябре прошлого года, пишет Postimees со ссылкой на Iltalehti.

Вейтола считает, что ковровое покрытые в доме установлено с помощью клея неправильно – рабочие не убрали старый слой перед тем, как положить ковер. В итоге от соприкосновения клея и со старым покрытием пошла реакция, которая негативно сказалась на здоровье членов семьи журналистки.

Теперь журналистка требует от фирмы возмещения ущерба в размере 40 000 евро. Она пыталась связаться с рабочим, который устанавливал покрытие, но он к тому времени уже умер.

Газета связалась с представителем фирмы Estarax, но он не пожелал детально комментировать этот случай. 

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