Разочарованная ремонтом финская журналистка требует от эстонской фирмы гигантскую сумму

Ремонт был произведен в 2013 году, а жалоба была подана в суд в ноябре прошлого года, пишет Postimees со ссылкой на Iltalehti.

Вейтола считает, что ковровое покрытые в доме установлено с помощью клея неправильно – рабочие не убрали старый слой перед тем, как положить ковер. В итоге от соприкосновения клея и со старым покрытием пошла реакция, которая негативно сказалась на здоровье членов семьи журналистки.

Теперь журналистка требует от фирмы возмещения ущерба в размере 40 000 евро. Она пыталась связаться с рабочим, который устанавливал покрытие, но он к тому времени уже умер.