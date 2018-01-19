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Сотрудники Нарвского музея могут остаться без зарплаты

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Работники Нарвского музея рискуют остаться без зарплаты за январь - виной всему банальная бюрократия.

Деньги музею выделены, но перечислить их не могут: подписать договор между городом и самим учреждением просто-напросто некому, сообщает Rus.err.ee.

"С нашей стороны подготовлен договор, который отправлен в музей, но договор до сих пор не подписан, поскольку он должен быть подписан председателем правления, коим сейчас, согласно регистру является Андрес Тооде, поэтому договор и не подписывается", - пояснила заведующая отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, трудовой договор с бывшим директором Андресом Тооде истек 11 декабря. Конкурс на замещение должности директора музея, проведенный в декабре, провалился, а новый конкурс должен быть проведен в январе.

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