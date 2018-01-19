Подготовка к взрослой жизни: американская мать берет с пятилетней дочери плату за наем жилья

По мнению матери двоих детей Эссенс Эванс, их надо как можно раньше научить ценить материальные блага. Так, она сдает своей пятилетней дочери жилье за деньги, сообщает Kodu со ссылкой на theloop.ca.
Метод Эванс очень своеобразен. Сама она считает, что так можно научить детей с раннего возраста правильно распоряжаться финансами.
Каждую неделю Эванс дает своей дочери семь долларов карманных денег, объясняя, что взрослые во всем мире, получив деньги, прежде всего оплачивают счета. Поэтому деньги дочки в основной массе перемещаются обратно в кошелек матери.
Доллар - плата за наем, доллар - за воду, доллар - за электричество, доллар - за телевизор и интернет и целый доллар - за еду!
Ребенку остаются два доллара, которые она может потратить как душе угодно. Однако девочка не знает, что эти пять долларов мать еженедельно откладывает. К восемнадцати годам, когда настанет время вылетать из гнезда, дочка Эванс получит 3380 долларов. Вот какой метод!