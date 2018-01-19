Подготовка к взрослой жизни: американская мать берет с пятилетней дочери плату за наем жилья

Метод Эванс очень своеобразен. Сама она считает, что так можно научить детей с раннего возраста правильно распоряжаться финансами.

Каждую неделю Эванс дает своей дочери семь долларов карманных денег, объясняя, что взрослые во всем мире, получив деньги, прежде всего оплачивают счета. Поэтому деньги дочки в основной массе перемещаются обратно в кошелек матери.

Доллар - плата за наем, доллар - за воду, доллар - за электричество, доллар - за телевизор и интернет и целый доллар - за еду!