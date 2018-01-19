Вне дома: красивый интерьер и необычные вина в новом салоне Carpe Vinum

Салон нравится уже с порога. Глубокий серый цвет стен и яркий светлый пол с покрытием, имитирующим наборный паркет, делают помещение с огромными, в пол, витринами похожим на магазин дорогой стильной одежды и аксессуаров.

ФОТО: Вера Копти.

Забавные плакаты, много свечей, на стеллажах и в специальных ящиках необычные вина от мелких производителей. Привлекают уже названия и этикетки: риоха "Человек-невидимка", темпранильо "Вино фрика".

ФОТО: Вера Копти.

ФОТО: Вера Копти.

Под стать салону и красавица-хозяйка - сомелье Кристель Ныммик. Вчера она проводила дегустацию вин из Южной Африки.

Хозяйка сети салонов Carpe Vinum сомелье Кристель Ныммик. ФОТО: Вера Копти.

Кристель и ее подруга, журналист и экскурсовод Рийна Луйк, недавно вернулись из организованного ими большого путешествия по этой стране. Рассказу о поездке и посещении винных ферм и был посвящен вечер. Ну и соответственно, дегустация.

Рийна Луйк и Кристель Ныммик. ФОТО: Вера Копти.

Итак, собравшиеся узнали, что в Южно-Африканской республике успешно производят игристые вина по методу классической шампанизации, необычайно ароматный совиньон блан, терпкий пинотаж... Наибольшее впечатление произвело своей необычностью вино с красивой белой лошадью на этикетке - Vendetta от винного дома Cavalli. Кристель рассказала, что дочь винодела, когда была маленькой, просила отца подарить ей лошадь, а он подарил ей целую ферму по разведению лошадей. Но в честь детской мечты появилось это белое вино с необычным составом: 73% редкого для наших магазинов винограда вионье и 2% еще более редкого, вымирающего в Европе сорта вердельо.

ФОТО: Вера Копти.

"Вендетта" запомнилась надолго своим необычным ароматом, больше присущим красным винам - ароматом конюшни и кожи.