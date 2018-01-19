Вне дома: красивый интерьер и необычные вина в новом салоне Carpe Vinum

На первых этажах новых домов на улице Поорди открываются интересные заведения. Мы уже рассказали о монопродуктовом кафе Pavlova, на очереди - поход к самому эстонскому японцу в мире Хиде Хираката в его недавно открывшийся Washoku Story. В этом же доме работает очень стильный винный салон Carpe Vinum.
Салон нравится уже с порога. Глубокий серый цвет стен и яркий светлый пол с покрытием, имитирующим наборный паркет, делают помещение с огромными, в пол, витринами похожим на магазин дорогой стильной одежды и аксессуаров.
Забавные плакаты, много свечей, на стеллажах и в специальных ящиках необычные вина от мелких производителей. Привлекают уже названия и этикетки: риоха "Человек-невидимка", темпранильо "Вино фрика".
Под стать салону и красавица-хозяйка - сомелье Кристель Ныммик. Вчера она проводила дегустацию вин из Южной Африки.
Кристель и ее подруга, журналист и экскурсовод Рийна Луйк, недавно вернулись из организованного ими большого путешествия по этой стране. Рассказу о поездке и посещении винных ферм и был посвящен вечер. Ну и соответственно, дегустация.
Итак, собравшиеся узнали, что в Южно-Африканской республике успешно производят игристые вина по методу классической шампанизации, необычайно ароматный совиньон блан, терпкий пинотаж... Наибольшее впечатление произвело своей необычностью вино с красивой белой лошадью на этикетке - Vendetta от винного дома Cavalli. Кристель рассказала, что дочь винодела, когда была маленькой, просила отца подарить ей лошадь, а он подарил ей целую ферму по разведению лошадей. Но в честь детской мечты появилось это белое вино с необычным составом: 73% редкого для наших магазинов винограда вионье и 2% еще более редкого, вымирающего в Европе сорта вердельо.
"Вендетта" запомнилась надолго своим необычным ароматом, больше присущим красным винам - ароматом конюшни и кожи.
Кристель Ныммик намерена устраивать винные вечера регулярно. За длинным столом так удобно беседовать и пробовать разные вина! Разговор о южно-африканских винах шел на эстонском языке, однако Кристель пообещала нам, что для русскоговорящих любителей вина тоже будут регулярно проводиться интересные мероприятия и дегустации.