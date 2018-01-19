Картина дня: скандал в кафе, люди бегут из стран Балтии и Australian Open

В Бурятии девятиклассник напал с топором на детей в школе: ранены семь человек

В микрорайоне Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ девятиклассник утром в пятницу, 19 января, напал с топором на учеников седьмого класса в школе N5, а также поджег учебное заведение. Семь человек, в том числе учительница и шесть детей, пострадали. Читайте далее...

Карта: люди бегут из стран Балтии

Согласно прогнозу изменения народонаселения, опубликованному в конце прошлого года, в 2050 году численность населения стран Балтии сократится на 30 процентов. Читайте далее...

Возмущенные клиенты: популярное таллиннское кафе безосновательно выписало нам штраф!

В появившемся в социальных сетях сообщении клиенты Katusekohvik жалуются на то, что официант выписал им штраф в размере десяти евро за то, что они съели принесенную с собой еду. Как отметили в Департаменте защиты прав потребителей, за подобное нельзя выписывать штраф. Читайте далее...

Два ребенка провалились под лед озера

В соцсетях в группе «Märgatud Türil 24/7» сообщили, что вчера на искусственном озере в Тюри два подростка провалились под лед. Мальчики сами смогли выбраться, а пришедшие на помощь добрые люди отвели их в теплое помещение, а потом доставили на машине домой. Читайте далее...

Из-за урагана в Северной Европе погибли восемь человек

Жизни восьми человек, в том числе двоих пожарных, унес ураган, обрушившийся на Северную Европу. Читайте далее...

Банк Эстонии призывает отказаться от карточек с паролями для доступа к интернет-банку

Карточки с паролями для доступа к интернет-банкам следует вывести из обращения из-за их незащищенности, считают в Банке Эстонии. Читайте далее...

Полиция будет привлекать к контрольным закупкам алкоголя несовершеннолетних

С сегодняшнего дня полиция получила возможность проводить контрольные закупки алкогольных и табачных изделий. Для этих целей планируется привлекать детей в возрасте не младше 16 лет. Читайте далее...

Вот и сказке конец: Канепи вылетела с Australian Open

В трехсетовом поединке эстонская теннисистка признала поражение от испанки Карлы Суарес Наварро 6:3, 1:6, 3:6. Читайте далее...

Браво, Анетт!

Анетт Контавейт в упорном трехсетовом матче обыграла девятую ракетку мира латышку Елену Остапенко 6:3, 1:6, 6:3 и вышла в четвертый круг. Читайте далее...

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления против личности

Сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры разыскивают 46-летнего Эрика. Мужчина обвиняется в совершении преступления против личности в Таллинне в июле 2016 года. Читайте далее...

Украина прокомментировала включение Эстонии в список офшоров

Украина ведет переговоры на уровне послов и министерств финансов в связи с решением украинского правительства включить Эстонию и Латвию в список офшорных зон, сообщил министр финансов Александр Данилюк. Читайте далее...

Руководству пока сложно оценить возможные последствия забастовки на Раквереском мясокомбинате

Руководству концерна HKScan пока сложно оценить возможные последствия запланированной на начало февраля забастовки на Раквереском мясокомбинате, поскольку неизвестны ни срок завершения акции протеста, ни количество ее участников. Читайте далее...

Жителей Эстонии призывают пожертвовать неиспользуемые игрушки нуждающимся детям