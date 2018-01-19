Вопрос читателя: что делать, если хозяин квартиры требует плату за наем наличными?

Расчеты наличными деньгами сейчас производятся довольно редко, однако случаи, когда наймодатель просит рассчитаться с ним наличными, встречаются. Законно ли это, спрашивает читатель портала Kodu.
Если собственник съемной квартиры хочет получать плату наличными, не возникнет ли впоследствии у квартиросъемщика проблем?
Отвечает маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон:
Расчет наличными деньгами сам по себе преступлением не является, если при этом соблюдаются положения Закона об обязательственном праве, и бизнес по сдаче недвижимости внаем ведется надлежащим образом, с соблюдением всех законов и добрых традиций.
При расчете наличными обязательно составьте документ, где должны быть имена и подписи сторон, адрес объекта, сумма и число оплаты. По своей сути, этот документ имеет ту же юридическую силу, что и платежное поручение.
NB! Самое важное: выбранный вид расчетов должен быть обязательно отражен в договоре найма.