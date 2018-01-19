пятница, 19 января 2018 г.
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  • Вопрос читателя: что делать, если хозяин квартиры требует плату за наем наличными?

Вопрос читателя: что делать, если хозяин квартиры требует плату за наем наличными?

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ФОТО: KV.EE

Расчеты наличными деньгами сейчас производятся довольно редко, однако случаи, когда наймодатель просит рассчитаться с ним наличными, встречаются. Законно ли это, спрашивает читатель портала Kodu

Если собственник съемной квартиры хочет получать плату наличными, не возникнет ли впоследствии у квартиросъемщика проблем? 

Отвечает маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон

Расчет наличными деньгами сам по себе  преступлением не является, если при этом соблюдаются положения Закона об обязательственном праве, и бизнес по сдаче недвижимости внаем ведется надлежащим образом, с соблюдением всех законов и добрых традиций. 

При расчете наличными обязательно составьте документ, где должны быть имена и подписи сторон, адрес объекта, сумма и число оплаты. По своей сути, этот документ имеет ту же юридическую силу, что и платежное поручение. 

NB! Самое важное: выбранный вид расчетов должен быть обязательно  отражен в договоре найма.

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