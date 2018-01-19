Вопрос читателя: что делать, если хозяин квартиры требует плату за наем наличными?

Если собственник съемной квартиры хочет получать плату наличными, не возникнет ли впоследствии у квартиросъемщика проблем?

Отвечает маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон:

Расчет наличными деньгами сам по себе преступлением не является, если при этом соблюдаются положения Закона об обязательственном праве, и бизнес по сдаче недвижимости внаем ведется надлежащим образом, с соблюдением всех законов и добрых традиций.

При расчете наличными обязательно составьте документ, где должны быть имена и подписи сторон, адрес объекта, сумма и число оплаты. По своей сути, этот документ имеет ту же юридическую силу, что и платежное поручение.