Когда в Таллинне начнут выплачивать пособие на похороны?

С начала этого года государство возродило похоронное пособие, которое выплачивается каждому жителю страны - вне зависимости от его уровня благосостояния - для покрытия расходов на похороны близкого человека, отмененное во времена экономического кризиса десять лет назад. Эту информацию слышали многие, но, к счастью, не у многих уже возникла потребность в получении такой помощи. Зато те, кого это коснулось, а в данном случае речь идет о жителях Таллинна, уже начали обращаться на наш портал с горьким вопросом: «Почему нас обманывают?»
Так, одна из читательниц сообщила, что пыталась узнать, как ей получить похоронное пособие в Ласнамяэской управе, но, по ее словам, ей не только не помогли финансово, но даже не смогли толком сказать, когда и при каких условиях такое пособие начнут выплачивать.
Проскочила информация, что столица сможет начать помогать своим жителям не раньше 1 апреля. Но тут возникло много новых вопросов: например, почему так долго, если деньги выделены из государственного бюджета и городу не нужно искать ресурсы у себя?
Чтобы прояснить ситуацию сначала мы обратились в Министерство социальных дел. Пресс-секретарь Иван Лаврентьев объяснил: «Назначение пособия на похороны находится в ведении местного самоуправления. Местным самоуправлениям выделены средства для покрытия связанных с похоронами расходов из расчета, что в среднем пособие на похороны можно будет выплачивать в объеме 250 евро.
Средства выделяются местным самоуправлениям раз в год. Условия и объем устанавливает самоуправление, в т.ч. муниципалитет может решить, выплачивать ли пособие за январь задним числом и т.п. Самоуправления могут использовать эти средства исключительно для выплаты пособия на похороны людям или же для покрытия расходов на похороны, которые проводит самоуправление (если у усопшего нет близких). Средства нельзя использовать по иному назначению. Если у самоуправления в этом году часть этих средств останется неизрасходованной, то в следующем году ему будет выделено пропорционально меньше средств».
А от имени Таллинна на наши вопросы ответил вице-мэр Тынис Мёлдер, который для начала сказал, что более точную информацию можно будет дать после того, как Таллиннское городское собрание утвердит условия и порядок выплаты похоронного пособия. Предположительно это произойдет в первой половине февраля. То есть, речь точно не идет о 1 апреле, выплачивать начнут раньше, но пока что пособие на похороны действительно не выплачивают, и управы частей города об условиях ничего не знают.
«В подготовленном на данный момент документе в плане утвердить следующие условия выплаты пособия:
- Похоронное пособие будут выплачивать человеку, который организует похороны лица, чьим последним местом жительства, по данным регистра народонаселения, был город Таллинн.
- Похоронное пособие будут выплачивать отделы социальной опеки при частях города, согласно последнему месту жительства усопшего.
- Похоронное пособие универсально, это означает, что при его назначении не учитывается доход ходатайствующего.
- Ходатайства начнут принимать с 1 февраля. Тем людям, которые похоронят своих близких до середины февраля этого года, нужно сохранить документ, подтверждающий расходы на похороны. Пособие будет выплачено задним числом за период с 1 января 2018 года.
Семьи, испытывающие финансовые трудности, которые должны хоронить близких, согласно постановлению Таллиннского городского собрания номер 27 от 29 ноября 2012 года «Условия и порядок выплаты социальных пособий», в зависимости от имеющихся доходов, и сейчас имеют право ходатайствовать о частичной компенсации расходов на похороны.
Такую помощь могут получить люди, которые, по данным регистра народонаселения, являются жителями города Таллинна и нетто-доход которых на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки оплаты труда (в этом году – 500 евро) и на каждого последующего члена семьи меньше 80 процентов действующей минимальной зарплаты. Пособие выплачивают отделы социального попечения по месту жительства ходатайствующего.