Когда в Таллинне начнут выплачивать пособие на похороны?

Так, одна из читательниц сообщила, что пыталась узнать, как ей получить похоронное пособие в Ласнамяэской управе, но, по ее словам, ей не только не помогли финансово, но даже не смогли толком сказать, когда и при каких условиях такое пособие начнут выплачивать.

Проскочила информация, что столица сможет начать помогать своим жителям не раньше 1 апреля. Но тут возникло много новых вопросов: например, почему так долго, если деньги выделены из государственного бюджета и городу не нужно искать ресурсы у себя?

Чтобы прояснить ситуацию сначала мы обратились в Министерство социальных дел. Пресс-секретарь Иван Лаврентьев объяснил: «Назначение пособия на похороны находится в ведении местного самоуправления. Местным самоуправлениям выделены средства для покрытия связанных с похоронами расходов из расчета, что в среднем пособие на похороны можно будет выплачивать в объеме 250 евро.

Средства выделяются местным самоуправлениям раз в год. Условия и объем устанавливает самоуправление, в т.ч. муниципалитет может решить, выплачивать ли пособие за январь задним числом и т.п. Самоуправления могут использовать эти средства исключительно для выплаты пособия на похороны людям или же для покрытия расходов на похороны, которые проводит самоуправление (если у усопшего нет близких). Средства нельзя использовать по иному назначению. Если у самоуправления в этом году часть этих средств останется неизрасходованной, то в следующем году ему будет выделено пропорционально меньше средств».

А от имени Таллинна на наши вопросы ответил вице-мэр Тынис Мёлдер, который для начала сказал, что более точную информацию можно будет дать после того, как Таллиннское городское собрание утвердит условия и порядок выплаты похоронного пособия. Предположительно это произойдет в первой половине февраля. То есть, речь точно не идет о 1 апреле, выплачивать начнут раньше, но пока что пособие на похороны действительно не выплачивают, и управы частей города об условиях ничего не знают.

«В подготовленном на данный момент документе в плане утвердить следующие условия выплаты пособия:

Похоронное пособие будут выплачивать человеку, который организует похороны лица, чьим последним местом жительства, по данным регистра народонаселения, был город Таллинн.

Похоронное пособие будут выплачивать отделы социальной опеки при частях города, согласно последнему месту жительства усопшего.

Похоронное пособие универсально, это означает, что при его назначении не учитывается доход ходатайствующего.

Ходатайства начнут принимать с 1 февраля. Тем людям, которые похоронят своих близких до середины февраля этого года, нужно сохранить документ, подтверждающий расходы на похороны. Пособие будет выплачено задним числом за период с 1 января 2018 года.

Семьи, испытывающие финансовые трудности, которые должны хоронить близких, согласно постановлению Таллиннского городского собрания номер 27 от 29 ноября 2012 года «Условия и порядок выплаты социальных пособий», в зависимости от имеющихся доходов, и сейчас имеют право ходатайствовать о частичной компенсации расходов на похороны.