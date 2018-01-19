Российская погранохрана задержала направлявшихся к эстонской границе нелегалов

"В понедельник 15 января погранслужба Российской Федерации сообщила, что ее пограничники в этот день задержали примерно в 5 километрах от эстонско-российской границы группу граждан Вьетнама. В группе было семеро мужчин и две женщины", — сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны.

Задержанию группы предшествовали контакты с эстонскими пограничниками, сообщил в пятницу гендиректор PPA Эльмар Вахер. "Лыунаская префектура реализовала информацию, на очень высоком уровне разоблачив перевозку вьетнамцев, поймали и руководителей", — сказал Вахер.

По словам руководителя PPA, вьетнамцы перемещаются через Эстонию в Польшу. "В частности, незаконно пересекающие границу Эстонии вьетнамцы направляются в Польшу, где уже до них добравшиеся туда соотечественники помогают им освоиться в новом для них государстве", — сказал Вахер.