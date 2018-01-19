Контавейт: "Я пыталась держаться за Остапенко, не отставать"

Вышедшая в четвертый круг Australian Open Анетт Контавейт поделилась мнением о выигранном поединке с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко. В четвертом круге наша теннисистка встретится с обидчицей Кайи Канепи, испанкой Карлой Санчес Наварро.
"Начала сегодня сильно. В первом и третьем сете играла очень хорошо. Во втором сете чуть сбавила обороты, но и Остапенко играла очень здорово - честь и хвала ей. В третьем сете я просто пыталась следовать за Остапенко, не отставать. Потом взяла ее подачу, это придало уверенности и стало решающим моментом" - прокомментировала свою победу над Аленой Остапенко Анетт Контавейт.
Латвийская теннисистка была расстроена поражением, но на хвалебные слова в адрес Контавейт не скупилась: "Анетт очень сильная спортсменка. Она играет по-настоящему, в хорошем смысле, агрессивно."
You can't wipe the off her face... Anett #Kontaveit will play Carla Suarez Navarro in the 4R! #AusOpen pic.twitter.com/euoztAbWGw— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2018