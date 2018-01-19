Контавейт: "Я пыталась держаться за Остапенко, не отставать"

"Начала сегодня сильно. В первом и третьем сете играла очень хорошо. Во втором сете чуть сбавила обороты, но и Остапенко играла очень здорово - честь и хвала ей. В третьем сете я просто пыталась следовать за Остапенко, не отставать. Потом взяла ее подачу, это придало уверенности и стало решающим моментом" - прокомментировала свою победу над Аленой Остапенко Анетт Контавейт.