Полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне

ДТП на перекрестке со светофорами произошло в момент, когда 33-летняя женщина на машине Honda совершала поворот налево с бульвара Сыпрузе в сторону Вильде-теэ. Автомобиль Volvo, за рулем которого была 47-летняя женщина, двигался по бульвару Сыпрузе в сторону улицы Кескусе. В результате столкновения люди не пострадали.