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Полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне

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ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Вчера около 23.30 в Таллинне на перекрестке Вильде-теэ и бульвара Сыпрузе столкнулись автомобили Volvo и Honda. Для выяснения всех обстоятельств аварии полиция просит помощи очевидцев. 

ДТП на перекрестке со светофорами произошло в момент, когда 33-летняя женщина на машине Honda совершала поворот налево с бульвара Сыпрузе в сторону Вильде-теэ. Автомобиль Volvo, за рулем которого была 47-летняя женщина, двигался по бульвару Сыпрузе в сторону улицы Кескусе. В результате столкновения люди не пострадали.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.

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