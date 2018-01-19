Полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне
19 января 2018 г., 15:30
Вчера около 23.30 в Таллинне на перекрестке Вильде-теэ и бульвара Сыпрузе столкнулись автомобили Volvo и Honda. Для выяснения всех обстоятельств аварии полиция просит помощи очевидцев.
ДТП на перекрестке со светофорами произошло в момент, когда 33-летняя женщина на машине Honda совершала поворот налево с бульвара Сыпрузе в сторону Вильде-теэ. Автомобиль Volvo, за рулем которого была 47-летняя женщина, двигался по бульвару Сыпрузе в сторону улицы Кескусе. В результате столкновения люди не пострадали.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.