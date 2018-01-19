Euribor будет расти: стоит ли волноваться взявшим жилищный кредит?

Повышение процентных ставок поначалу не скажется на обычных заемщиках, так как в последнее время кредитные договоры заключались с тем условием, что отрицательная ставка Euribor не вычитается из маргинала, т.е. для заемщика нет разницы, равен ли Euribor нулю или имеет отрицательное значение.

Даже если значение Euribor станет положительным, нет оснований бояться, что кредиты начнут быстро дорожать: "Хотя проценты вырастут, в ближайшие пару лет они останутся относительно низкими", - подтвердил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

При этом он отметил, что сейчас банки при выдаче кредита значительно ужесточили оценку платежеспособности клиентов, рассчитывая ее с учетом существенно более высоких процентных ставок.