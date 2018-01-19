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  • Euribor будет расти: стоит ли волноваться взявшим жилищный кредит?

Euribor будет расти: стоит ли волноваться взявшим жилищный кредит?

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В скором времени можно ожидать постепенного роста ставки по межбанковским кредитам (Euribor), однако для плательщиков по жилищным кредитам размер ежемесячного платежа в ближайшие год-два вряд ли увеличится, сообщает портал ERR Uudised.

Повышение процентных ставок поначалу не скажется на обычных заемщиках, так как в последнее время кредитные договоры заключались с тем условием, что отрицательная ставка Euribor не вычитается из маргинала, т.е. для заемщика нет разницы, равен ли Euribor нулю или имеет отрицательное значение.

Даже если значение Euribor станет положительным, нет оснований бояться, что кредиты начнут быстро дорожать: "Хотя проценты вырастут, в ближайшие пару лет они останутся относительно низкими", - подтвердил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

При этом он отметил, что сейчас банки при выдаче кредита значительно ужесточили оценку платежеспособности клиентов, рассчитывая ее с учетом существенно более высоких процентных ставок.

Статистика Центробанка показывает, что в третьем квартале прошлого года банки выдали на 10% больше жилищных кредитов, чем год назад.

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