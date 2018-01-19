Уровень утечек в водопроводной сети Таллинна снизился до рекордного показателя

Качество питьевой воды сохранялось на уровне прошлого года и достигло 99,93%. По-прежнему на высоком уровне сохраняется доверие конечных потребителей к качеству водопроводной воды: 75% конечных потребителей использует водопроводную воду для питья. Также сократилась средняя продолжительность прекращения подачи воды на объекте недвижимости – в 2017 году она составила 3 часа и 8 минут.

Из года в год снижается и число засоров. По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, результаты указывают как на успешную работу предприятия в сфере превентивного обслуживания водопровода и планирования инвестиций, так и в сфере организации работ по техническому обслуживанию. Также хорошие результаты были достигнуты благодаря более сознательному использованию канализации со стороны жителей. «Одним из самых важных инвестиционных проектов года, который обеспечивает клиентам надежность водоснабжения, стало строительство альтернативного трубопровода, снабжающего водой Мустамяэ, Ыйсмяэ и Харку, что оказывает влияние более чем на 100 000 жителей», – рассказал Тимофеев.

«Помимо хороших производственных показателей, которые в некоторых случаях были рекордными, радует также и оценка, которую клиенты дали нашему обслуживанию клиентов. В соответствии с индексом TRI*M фирмы Kantar Emor, удовлетворенность клиентов в различных группах составляет по 100-балльной шкале 88-92 балла. При этом средний результат в Европе составляет, например, 65 баллов», – добавил Тимофеев.