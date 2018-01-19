Ежедневно полиция получает около 30 сообщений о домашнем насилии

В прошлом году было совершено почти 3000 преступлений, в тысяче из них фигурировали дети. В год жертвами семейного насилия становятся около 365 детей, то есть ежедневно один ребенок терпит дома физическую боль.

Во второй половине декабря полиция начала в Пярну пилотный проект по проблеме домашнего насилия, цель проекта — вывести домашнего насильника за пределы дома и как можно быстрее разрешить ситуацию. При этом самым важным является сделать так, чтобы жертва насилия как можно скорее могла бы почувствовать себя дома в безопасности и быстро получить помощь.

Как подтверждает полиция, типичный насильник — это мужчина 31 года или 30 лет, у него основное или среднее образование, он безработный и говорит по-эстонски.