Ежедневно полиция получает около 30 сообщений о домашнем насилии

Полиция получает в день в среднем 30 сообщений о домашнем насилии, в прошлом году это число немного выросло, говорилось в пятницу на брифинге Департамента полиции и погранохраны (PPA).
В прошлом году было совершено почти 3000 преступлений, в тысяче из них фигурировали дети. В год жертвами семейного насилия становятся около 365 детей, то есть ежедневно один ребенок терпит дома физическую боль.
Во второй половине декабря полиция начала в Пярну пилотный проект по проблеме домашнего насилия, цель проекта — вывести домашнего насильника за пределы дома и как можно быстрее разрешить ситуацию. При этом самым важным является сделать так, чтобы жертва насилия как можно скорее могла бы почувствовать себя дома в безопасности и быстро получить помощь.
Как подтверждает полиция, типичный насильник — это мужчина 31 года или 30 лет, у него основное или среднее образование, он безработный и говорит по-эстонски.
Несовершеннолетние были жертвами преступления в прошлом году почти в 1000 случаях, три четверти этих случаев — физическое насилие. Этих случаев в 2017 году было почти на 70 больше, чем в 2016 году.