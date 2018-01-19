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  • Фотоновость: в Пярнумаа машина провалилась под лед

Фотоновость: в Пярнумаа машина провалилась под лед

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ФОТО: Lääne prefektuur

В Пярнумаа машина выехала на тонкий лед Балтийского моря и провалилась. Водитель сам выбрался из транспортного средства, пишет Postimees.

Информация о провалившемся неподалеку от побережья Рейу автомобиле Nissan поступила в Центр тревоги в 14.00, сообщила Ляэнеская префектура.

Когда на место прибыли полицейские и спасатели, находившийся в машине мужчина выбрался наружу. По его словам, днем ранее ему удалось проехать тем же маршрутом.

Ведущий сотрудник погранслужбы Пярнуского полицейского участка Яанек Пинта призвал людей к осторожности, напомнив, что, хотя выход на лед и не запрещен, лед пока еще находится в стадии роста. «Над Пярнуским заливом несколько дней дул сильный ветер и двигал лед. На льду могут быть трещины, но, поскольку только что выпал снег, они могут быть не видны. Сегодняшняя проверка льда показала, что в Пярнуском заливе безопасно выходить на лед можно лишь в районе Валгеранна, где толщина льда составляет 15-18 см. На льду необходимо передвигаться с кем-то или взять с собой навигационные средства и ледовые шила», - сказал Пинта.

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