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Ученые разрабатывают уникальную вакцину против гриппа

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Грипп. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Скоро делать прививку от гриппа можно будет прямо дома. Сотрудники Калифорнийского университета разрабатывают вакцину в форме назального спрея. Ее уже протестировали на животных. Однако ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, передает MEDdaily со ссылкой на UPI.com.

Специалисты говорят, что грипп непредсказуем, и современные вакцины не могут обеспечить эффективную защиту. С помощью современных методов исследователи смогли выявить и устранить защитные механизмы вируса гриппа. У животных вакцина вызвала выраженный иммунный ответ.

Теперь ученые собираются проверить вакцину на животных, инфицированных двумя штаммами гриппа. Если испытания пройдут успешно, следующим шагом станет исследование с участием людей. Вероятно, подход, который применили исследователи, можно будет использовать для создания вакцин против других вирусов.

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