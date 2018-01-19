Ученые разрабатывают уникальную вакцину против гриппа

19 января 2018 г., 16:17
Специалисты говорят, что грипп непредсказуем, и современные вакцины не могут обеспечить эффективную защиту. С помощью современных методов исследователи смогли выявить и устранить защитные механизмы вируса гриппа. У животных вакцина вызвала выраженный иммунный ответ.
Теперь ученые собираются проверить вакцину на животных, инфицированных двумя штаммами гриппа. Если испытания пройдут успешно, следующим шагом станет исследование с участием людей. Вероятно, подход, который применили исследователи, можно будет использовать для создания вакцин против других вирусов.