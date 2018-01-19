Ученые разрабатывают уникальную вакцину против гриппа

Скоро делать прививку от гриппа можно будет прямо дома. Сотрудники Калифорнийского университета разрабатывают вакцину в форме назального спрея. Ее уже протестировали на животных. Однако ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, передает MEDdaily со ссылкой на UPI.com.