«Армия спасения» попала под шквал критики, отправив своих собак в приют

Все началось с сообщения Таллиннского приюта для животных, которым для собак искали новый дом. Призыв был таким же, как и все остальные, но негодование общественности вызвал тот факт, что собак в приют отдала Армия спасения. «Крайне постыдное поведение», «очень-очень ужасно» и «крайне лицемерно» - это лишь некоторые примеры того, как жители Эстонии отреагировали произошедшее.

По словам регионального администратора Армии спасения Фреди Богомолова, реакция людей в этой ситуации была сильной, и они получили в основном негативную обратную связь.

«Нам писали некоторые обеспокоенные люди, которые хотели получить больше информации о ситуации. Поддержки Армии спасения выражено не было, но мы понимаем, что без достаточной информации понять произошедшее сложно».

Три собаки, о которых идет речь, попали в реабилитационный центр Армии спасения несколько лет назад. Животных отдали под опеку сотрудников взрослыми и причины, по которым прежние хозяева были не в состоянии больше ухаживать за своими питомцами, были разными. «Чтобы рассказать всю эту историю, мы должны будем рассказать о наших клиентах, но поскольку мы занимаемся социальной работой, мы не можем раскрыть подробностей», - извинился Богомолов.

Дольше всех в Армии спасения пробыл Реко, который попал туда в 2012 году. Последнюю собаку приняли под опеку в 2016 году от уезжавших с Пальяссааре соседей, которые не могли забрать животное в новое место.

«Мы не брали собак с конкретной целью, просто Армия спасения пошла навстречу людям, у которых по каким-то причинам не было возможности держать их у себя, - сказал Богомолов. – Для этих трех собак мы в какой-то степени были первым приютом. С ними обращались хорошо, у них были свои будки и еда, и мы пытались дать им возможно лучшую жизнь».

Пока искали новую недвижимость потеряли драгоценное время

В середине 2017 года начало подходить к концу время аренды недвижимости на Пальяссааре, и Армия спасения создала проект для поиска нового и еще более лучшего места базирования. Для нового места нахождения реабилитационного центра планировали найти недвижимость рядом с Таллинном, куда могло бы переехать все подразделение вместе с собаками. Подходящее место не найдено до сих пор. Богомолов отметил, что из-за этого потеряли много времени, которое можно было потратить на поиск новых домов для собак.

«И хотя Армия спасения имеет опыт помощи людям, должны признать, что опыта поиска нового дома для питомцев у нас нет. Поэтому процесс ограничился устным распространением информации среди наших работников и добровольцев. Тут нам было важно понять, что даже если бы мы нашли людей, которые взяли собак себе, у нас не было бы методов, как проверить, в безопасную среду попали животные, или нет».