В военном городке Тапа полыхала котельная

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра сказал Postimees, что тушением пожара занимались Тапаская спасательная команда и добровольцы из Кадрина.

Руководитель пресс-службы Центра оборонных инвестиций Ингрид Мюхлинг сказала, что строители в ходе работал вскопали расположенные возле котельной электрические кабеля и в результате этого вспыхнул пожар.

Сейчас уже пожар потушен. Никто не пострадал.