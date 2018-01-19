В военном городке Тапа полыхала котельная Дополнено в 17:28!
19 января 2018 г., 16:34
Сегодня в Ляэне-Вирумаа на территории военного города Тапа загорелась котельная.
Пресс-секретарь Идаского спасательного центра сказал Postimees, что тушением пожара занимались Тапаская спасательная команда и добровольцы из Кадрина.
Руководитель пресс-службы Центра оборонных инвестиций Ингрид Мюхлинг сказала, что строители в ходе работал вскопали расположенные возле котельной электрические кабеля и в результате этого вспыхнул пожар.
Сейчас уже пожар потушен. Никто не пострадал.
Мюхлинг говорит, что сейчас ведутся работы по восстановлению и электричество должно вновь появится в течение сегодняшнего дня.