пятница, 19 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В военном городке Тапа полыхала котельная

В военном городке Тапа полыхала котельная Дополнено в 17:28!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня в Ляэне-Вирумаа на территории военного города Тапа загорелась котельная.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра сказал Postimees, что тушением пожара занимались Тапаская спасательная команда и добровольцы из Кадрина.

Руководитель пресс-службы Центра оборонных инвестиций Ингрид Мюхлинг сказала, что строители в ходе работал вскопали расположенные возле котельной электрические кабеля и в результате этого вспыхнул пожар.

Сейчас уже пожар потушен. Никто не пострадал.

Мюхлинг говорит, что сейчас ведутся работы по восстановлению и электричество должно вновь появится в течение сегодняшнего дня.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ