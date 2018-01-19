Михкельсон и Цахкна: Рейнсалу должен сам подать в отставку
19 января 2018 г., 16:39
Покинувшие в прошлом году ряды Союз Отечества и Res Publica (IRL) депутаты Рийгикогу Маргус Цахкна и Марко Михкельсон считают, что член IRL, министр юстиции Урмас Рейнсалу должен сам подать в отставку, не дожидаясь объявления ему вотума недоверия.
Цахкна добавил, что он является представителем кампании по борьбе с насилием против женщин и не видит в данной ситуации иной возможности, как поддержать готовящийся Партией реформ вотум недоверия Рейнсалу.