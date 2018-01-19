Михкельсон и Цахкна: Рейнсалу должен сам подать в отставку

«Министр юстиции Урмас Рейнсалу принял бы верное решение, если бы в ближайшее время сообщил бы о своей отставке. В эстонской политике в последнее время развелось слишком много безответственных высказываний. Сегодня в исключительном дефиците уважение достоинства и умение выслушать другую сторону, а не стремление раздавить. Помпезное заявление Рейнсалу, которым он по сути дела одобрил применение насилия в отношении женщин, совершенно неуместно. Особенно, если учесть, что с таким заявлением выступает министр юстиции. Я не вижу другой возможности как только выразить недоверие министру юстиции Рейнсалу», - сказал Михкельсон, возглавляющий парламентскую комиссию по иностранным делам.