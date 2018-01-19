Жителей Эстонии призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна

Юмористическое сообщество в Facebook Kreemised Meemid организует мероприятие, в рамках которого приглашает людей объединиться в Балтийскую цепь, которая будет простираться от приграничного латвийского магазина Alko1000 до Таллинна.

На странице говорится, что цель мероприятия - общая политическая манифестация, которая продемонстрирует миру желание стран Балтии выпить и привлечет к проблеме с акцизами внимание Осиновского и правительства Эстонии.

За день мероприятие собрало более тысячи участников и почти три тысячи заинтересованных людей.