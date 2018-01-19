Эстония обдумывает участие во французской операции в Африке

Эстония рассматривает вариант участия в проходящей под руководством Франции операции Barkhane, охватывающей Буркина-Фасо, Мали, Мавританию, Нигер и Чад.
Министр обороны Юри Луйк встретится на следующей неделе с министром обороны Франции Флоранс Парли. По сообщению Министерства обороны, встреча будет посвящена укреплению оборонного сотрудничества, а также вариантам расширения сотрудничества в рамках военных операций с учетом успешного опыта совместных действий в ЦАР и Мали.
На встрече министры также обсудят вариант совместного вклада в проходящую под руководством Франции операцию Barkhane, сообщило министерство.
Франция в 2014 году начала в регионе Сахель антитеррористическую операцию Barkhane. Штаб операции расположен в столице Чада Нджамене. В операции участвует около 3000 французских военнослужащих.
Соединенное Королевство недавно сообщило об участии в операции Barkhane.
Министр обороны Франции на этой неделе официально подтвердила, что Франция в 2019 году вновь предоставит подразделение для участия в дислоцированной в Эстонии боевой группе НАТО.