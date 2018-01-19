пятница, 19 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"Эстонский стратком – смесь фантастики Айзека Азимова и идеологий массовой мобилизации 1930-х"

Ахто Лобьякас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

Эстония обдумывает участие во французской операции в Африке

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Великобритания планирует перебросить танки, дроны и 800 военных в Восточной Европе.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/Press Association Images

Эстония рассматривает вариант участия в проходящей под руководством Франции операции Barkhane, охватывающей Буркина-Фасо, Мали, Мавританию, Нигер и Чад.

Министр обороны Юри Луйк встретится на следующей неделе с министром обороны Франции Флоранс Парли. По сообщению Министерства обороны, встреча будет посвящена укреплению оборонного сотрудничества, а также вариантам расширения сотрудничества в рамках военных операций с учетом успешного опыта совместных действий в ЦАР и Мали.

На встрече министры также обсудят вариант совместного вклада в проходящую под руководством Франции операцию Barkhane, сообщило министерство.

Франция в 2014 году начала в регионе Сахель антитеррористическую операцию Barkhane. Штаб операции расположен в столице Чада Нджамене. В операции участвует около 3000 французских военнослужащих.

Соединенное Королевство недавно сообщило об участии в операции Barkhane.

Министр обороны Франции на этой неделе официально подтвердила, что Франция в 2019 году вновь предоставит подразделение для участия в дислоцированной в Эстонии боевой группе НАТО.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ