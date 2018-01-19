Обамеянг и Мхитарян согласовали личные контракты с «Арсеналом»

Отмечается, что «Арсенал» наконец-то договорился с агентом Мхитаряна Мино Райолой по заработной плате армянского полузащитника, который теперь станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лондонцев. Сделка по Алексису Санчесу, в которую войдет и Мхитарян, должна быть завершена до полночи по Гринвичу.

Что касается Пьера-Эрика Обамеянга, то ожидается, что «Арсенал» заплатит за габонца 55 миллионов фунтов, которые требует за игрока дортмундская «Боруссия». При этом отмечается, что в сделку может быть включен нападающий «канониров» Оливье Жиру. Французский нападающий мог перейти в «Боруссию» еще прошлым летом, когда «шмели» сделали по нему официальное предложение, но тогда решил остаться в Лондоне.