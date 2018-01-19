Корабль с оборудованием для российских ракетных систем С-400 попал в сильный шторм

Источник РБК, знакомый с процессом подготовки и исполнения контракта, рассказал, что судно с комплектующими для С-400 было отправлено в Китай в конце декабря. Но в районе пролива Ла-Манш корабль попал в сильный шторм, и крепления, удерживавшие оборудование, не выдержали. В результате часть изделий могла быть деформирована, и капитан корабля принял решение вернуть судно в Россию.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили внештатную ситуацию на судне-перевозчике из-за шторма, подчеркнув, что некоторые штатные крепления были повреждены и в результате чего повреждения могла получить часть имеющегося на борту вспомогательного имущества.

«В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту оборудования, возможно, была повреждена. В соответствии с принятым решением судно возвратилось в порт отправки. В настоящий момент ведутся работы по дефектации (выявлению неисправностей) пострадавшего имущества и оценке ущерба по данному страховому случаю. По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее», — говорится в ответе ФСВТС на запрос РБК.

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система принята на вооружение в апреле 2007 года.

ЗРС способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Китай стал первым зарубежным заказчиком российских зенитных ракетных систем С-400. Контракт на поставку не менее шести дивизионов на сумму более $3 млрд был подписан осенью 2014 года, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. 18 января источник ТАСС сообщил, что Россия начала поставки С-400 в Китай и первый полковой комплект уже отправлен. Перечисляя номенклатуру поставки,​ источник агентства назвал командный пункт, радиолокационную станцию, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.