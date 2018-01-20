Галерея: крещенские купания в Таллинне
19 января 2018 г., 20:17
Клуб моржей "Харку" по традиции организовал купания в проруби на озере Харку в праздник Крещения Господня, 19 января.
Прорубь была готова к 17:00, мероприятие продлилось до 19:00, пишет Rus.err.
Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. Многие верующие окунаются в прорубь.
Купания в озере Харку в Таллинне организуют активисты, священнослужители не освящают воду.