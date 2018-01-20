Криштиану Роналду больше не нужен

Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью больше не видит необходимости в приобретении 32-летнего соотечественника.

Другим подтверждением данной информации является, то Санчес в «МЮ» будет играть под номером «7», под которым ранее выступал Роналду.

После подписания игрока сборной Чили «Манчестер Юнайтед» не планирует больше совершать трансферы в зимнее заявочное окно. Летом манкунианцы планируют усилить полузащиту и оборону.

В ближайшее время Санчес должен перейти в «МЮ» из «Арсенала» в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна.