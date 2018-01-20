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Криштиану Роналду больше не нужен

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ФОТО: JAVIER BARBANCHO/REUTERS

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера нападающего «Реала» Криштиану Роналду из-за перехода Алексиса Санчеса.

Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью больше не видит необходимости в приобретении 32-летнего соотечественника.

Другим подтверждением данной информации является, то Санчес в «МЮ» будет играть под номером «7», под которым ранее выступал Роналду.

После подписания игрока сборной Чили «Манчестер Юнайтед» не планирует больше совершать трансферы в зимнее заявочное окно. Летом манкунианцы планируют усилить полузащиту и оборону.

В ближайшее время Санчес должен перейти в «МЮ» из «Арсенала» в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна.

Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в возвращении Роналду в «МЮ», с учетом зарплаты трансфер мог обойтись англичанам в 400 миллионов евро.

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