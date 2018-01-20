Трагедия на Тенерифе: никто не думал, что отпуск может так закончиться

«Ребята, которые погибли, на самом деле не купались, как писали в испанской прессе, а спасали меня. Это я пошел купаться в эту купальню, и вдруг туда начали бить штормовые волны. До этого момента было сравнительно тихо. Я начал звать на помощь, и мои друзья - Андрей, Алексей и его жена Людмила - бросились меня спасать. При этом они осознавали риск, поэтому не прыгнули в воду, а спустились по лестнице и протягивали мне руки. Андрей даже вытащил меня на лестницу, но нас тут же сбило обратно. Алексей стоял на второй лестнице, чтобы меня поймать, и не заметил, как пришла большая волна, которая его подняла наверх, а потом скинула вниз в эту купальню, и выбраться он уже не смог. Его жена Людмила тоже стояла на лестнице, и одна из волн дошла со спины и сбила ее тоже. Людмилу утащило в океан, но она выжила – ей тоже повезло», - рассказал Валерий.

Купальня, в которую штормовыми волнами смыло латвийцев, не была ограждена, как во время шторма, она была открыта. Также не было и предупреждений о том, что купаться нельзя, говорит Валерий.

«Эти волны трудно предугадать. Их может 10 минут не быть, а через 15 минут придет целая серия волн - сет, как говорят серфингисты. Мы попали в эту ловушку, думая, что все спокойно, а пришел сет из шести огромных волн, которые нас и смыли», - говорит Валерий.

По его словам, никто из латвийцев не утонул, так как плавали все очень хорошо - их разбило об камни.

Латвиец рассказал, что через полчаса после того, как их унесло в океан, прилетел вертолет, и их подняли из воды. Сначала вытащили погибших, чтобы попытаться их реанимировать, однако это не удалось, потом Людмилу с Валерием, у которых было переохлаждение.

Латвийцев на берегу было шестеро. Жена Валерия и ребенок Алексея в момент трагедии оставались на берегу. Компания специально приехала на это побережье на севере Тенерифе, в Чарка-де-ла-Лаха (Сан-Хуан-де-ла-Рамбла), чтобы посмотреть купальни, которых там много. Привез на побережье друзей сам Андрей Титов, который читал про это место и захотел показать его друзьям. «Мы думали, что, возможно, будем купаться, но уже у купален друзья передумали, им показалось, что все-таки будет опасно, и купаться полез только я. По сути, я один оказался виновником случившегося, но я не знал особенностей этой погоды, по-испански я тоже не говорю. Со мной такое случилось впервые в жизни. Когда лучшие друзья уходят, мир тускнеет», - признался Валерий.