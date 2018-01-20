Видео: в Германии самолет совершил экстремальную посадку во время урагана

В аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана. В четверг, 18 января, в сети появилось видео экстремальной посадки.

На видео видно, как во время захода на посадку сильные порывы ветра швыряют самолет из стороны в сторону. Персонал аэропорта с тревогой наблюдал за посадкой лайнера.

По данным администрации аэропорта, из-за непогоды были отменены тридцать семь рейсов. Однако некоторым самолетам разрешили посадку, часть их них вынуждены были уйти на второй круг.