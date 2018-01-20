суббота, 20 января 2018 г.
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  • Знаменитые заброшенные здания в России, вид которых щекочет нервы

Знаменитые заброшенные здания в России, вид которых щекочет нервы

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Аэрофото заброшенной больницы в Ховрино, Москва.

ФОТО: © A.Savin, Wikimedia Commons

Старинные дома, заброшенные фабрики и больницы, замки с мрачной историей – каждое здание из подборки Mail.ru можно смело заявлять на кинематографический кастинг. Это идеальные места для съемок фильмов ужасов, мистических триллеров и мрачных готических баллад. Итак, познакомьтесь с жуткими зданиями, находящимися в разных городах России.

Ховринская больница, Москва

Пожалуй, это самая известная «заброшка» в РФ на сегодняшний день.  Здесь, в московском районе Ховрино, на участке в 2,4 гектара расположена циклопическая постройка общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

Сегодня это здание считается нехорошим местом. Несколько доказанных фактов убийств и самоубийств на территории заброшенной больницы – казалось бы, уже достаточная причина для того чтобы обходить ее стороной. 

Гостиница «Северная корона», Санкт-Петербург

Знаете ли вы, что в центре Санкт-Петербурга есть роскошная гостиница, полностью достроенная и богато отделанная, но не проработавшая ни единого дня?

Ее строительство началось в 1988 году. Предполагалось, что в 1995 году на набережной реки Карповки откроется современный пятизвездочный отель. Но готовое здание с шикарными интерьерами и даже смонтированными лифтами несколько раз было перепродано, но в итоге отель так и не открылся.

Ресторан «Ахун», Сочи

На горе Ахун в Сочи в 1937 году был построен ресторан. Легкое, изящное, величественное здание из белого камня с колоннами было необычным для своего времени.

Ресторан проработал только один сезон. Больше он никогда не открывался. По одной из легенд, в первый сезон здесь случился пожар, в котором погибли люди. По другим данным, открытия не происходило из-за многочисленных санитарных нарушений. Сегодня на горе Ахун можно прогуляться по жуткому и одновременно прекрасному зданию. 

Александровский пассаж, Казань

В сердце Казани, на улице Кремлевской, стоит величественный пассаж. Он был построен в 1880-83 гг. по заказу купца Александрова. Проект был передовым для своего времени: стеклянный потолок, электрическое освещение, лифты, отопление, великолепные часы на угловой башне – всего и не перечислишь.

Вот уже более 20 лет здание закрыто, и в нем не ведется никакой деятельности. Здание находится в аварийном состоянии и разрушается.

Заброшенная фабрика игрушек, Краснодар

В Краснодаре есть здание, которое воплощает в себе все жуткие фантазии Стивена Кинга и Альфреда Хичкока, вместе взятые: что может быть страшнее, чем мертвые игрушки в заброшенных пустынных залах?

Фабрику игрушек в городе построили в 1959 году. В советское время здесь рождались куклы-красавицы, резиновые пупсы и мягкие мишки. Лихие девяностые внесли свои коррективы в резиновую игрушечную действительность. Фабрика не пережила передела капитала и с тех пор стоит заброшенной.

Если вы перейдете по ССЫЛКЕ, то увидите фотографии этих страшноватых зданий, прочитаете подробности не только о вышеперечисленных, но и о других заброшенных зданиях России, одни из которые навевают тоску, другие - вызывают страх. И то, и другое - история.

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