Знаменитые заброшенные здания в России, вид которых щекочет нервы

Ховринская больница, Москва

Пожалуй, это самая известная «заброшка» в РФ на сегодняшний день. Здесь, в московском районе Ховрино, на участке в 2,4 гектара расположена циклопическая постройка общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

Сегодня это здание считается нехорошим местом. Несколько доказанных фактов убийств и самоубийств на территории заброшенной больницы – казалось бы, уже достаточная причина для того чтобы обходить ее стороной.

Гостиница «Северная корона», Санкт-Петербург

Знаете ли вы, что в центре Санкт-Петербурга есть роскошная гостиница, полностью достроенная и богато отделанная, но не проработавшая ни единого дня?

Ее строительство началось в 1988 году. Предполагалось, что в 1995 году на набережной реки Карповки откроется современный пятизвездочный отель. Но готовое здание с шикарными интерьерами и даже смонтированными лифтами несколько раз было перепродано, но в итоге отель так и не открылся.

Ресторан «Ахун», Сочи

На горе Ахун в Сочи в 1937 году был построен ресторан. Легкое, изящное, величественное здание из белого камня с колоннами было необычным для своего времени.

Ресторан проработал только один сезон. Больше он никогда не открывался. По одной из легенд, в первый сезон здесь случился пожар, в котором погибли люди. По другим данным, открытия не происходило из-за многочисленных санитарных нарушений. Сегодня на горе Ахун можно прогуляться по жуткому и одновременно прекрасному зданию.

Александровский пассаж, Казань

В сердце Казани, на улице Кремлевской, стоит величественный пассаж. Он был построен в 1880-83 гг. по заказу купца Александрова. Проект был передовым для своего времени: стеклянный потолок, электрическое освещение, лифты, отопление, великолепные часы на угловой башне – всего и не перечислишь.

Вот уже более 20 лет здание закрыто, и в нем не ведется никакой деятельности. Здание находится в аварийном состоянии и разрушается.

Заброшенная фабрика игрушек, Краснодар

В Краснодаре есть здание, которое воплощает в себе все жуткие фантазии Стивена Кинга и Альфреда Хичкока, вместе взятые: что может быть страшнее, чем мертвые игрушки в заброшенных пустынных залах?

Фабрику игрушек в городе построили в 1959 году. В советское время здесь рождались куклы-красавицы, резиновые пупсы и мягкие мишки. Лихие девяностые внесли свои коррективы в резиновую игрушечную действительность. Фабрика не пережила передела капитала и с тех пор стоит заброшенной.